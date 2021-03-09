Тихановская призвала Швейцарию расследовать возможность нахождения у них активов Лукашенко

сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина во вторник. "На этих встречах избранный лидер Беларуси... призвала Швейцарию расследовать возможность нахождения активов Лукашенко и его "кошельков" в стране, а также собрать информацию, заблокированы ли такие счета швейцарскими банками. Также избранный лидер Беларуси призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси", -агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина во вторник.





Она уточнила, что Тихановская "подчеркнула важность того, чтобы Швейцария начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии". Кроме того, экс-кандидат в президенты призвала Швейцарию присоединиться к третьему пакету санкций ЕС, поддержать американские санкции, которые предусматривают ограничение на въезд, блокирование финансового имущества и счетов в банках.





Пресс-секретарь отметила, что Тихановская также предложила швейцарскому правительству и парламенту упростить условия для белорусского частного бизнеса, который может релоцироваться туда, в частности, IT- и транспортной сферы.





По словам Красулиной, лидер белорусской оппозиции заявила, что новые выборы в Беларуси должны состояться уже осенью этого года и пройти под международным наблюдением ОБСЕ, а также подчеркнула, что переговоры должны быть организованы с участием демократического сообщества Беларуси, при медиации стран Европы и России.





"Швейцарская сторона готова оказать поддержку организации этих переговоров", - уточнила Красулина.





Пресс-секретарь рассказала, что Тихановская обсудила с политиками, как Швейцария может поучаствовать и поддержать механизм ООН по расследованию и документированию преступлений против прав человека в Беларуси.





"В ближайшую неделю должна быть принята соответствующая резолюция, и Швейцария готова поддержать ее реализацию политически", - отметила Красулина.





Она также сообщила, что Тихановская рассказала о репрессиях в Беларуси и ситуации с политзаключенной Натальей Херше, гражданкой Швейцарии белорусского происхождения. Лидер белорусской оппозиции призвала предпринимать более активные действия для освобождения и реабилитации Херше.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.





Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.