Николай Сигневич: получалось, что бегаешь, как на коньках









Я себя очень некомфортно чувствовал. Особенно до перерыва, когда снега насыпало. Там же вроде и подогрев есть, но то ли его не включили, то ли он работал, но настолько плохо, что не справлялся. Не знаю. Так или иначе, повторюсь, первый тайм из-за этого получился очень сложным. Я же игрок высокий, и мне нужна устойчивость. А получалось, что бегаешь, как на коньках. Плюс еще и снег постоянно налипал на подошву, и там всегда был такой полулед. Да и мяч тоже скользил, и принимать его было неудобно. Ну а после перерыва стало получше. Потому что и снег немного растаял, и снегопад прекратился. Кроме того, мы еще и по ветру стали играть. Это тоже сказывалось.





Как такие условия повлияли на ваши игровые действия?





цитирует игрока football.by. Да все просто били вперед — и они, и мы. Нам тренер сразу и сказал, что лучше так, а уже затем цепляться за мяч. Но все равно нельзя же каждую передачу вперед делать длинную. А когда пытались играть через короткий и средний пас, сразу возникали трудности, связанные с движением, расположением корпуса и так далее. Так что мне, опять-таки, было очень неудобно, —игрока football.by.







