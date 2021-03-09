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Гродненцу, который сжег своего друга и похитил у него золотую цепочку, вынесли приговор

10.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убийство произошло в сентябре прошлого года в Гродно. Обвиняемый пил вместе с приятелем. Внезапно между ними возникла ссора. Хозяин дома нанес гостю не менее 17 ударов по разным частям тела, снял с него золотую цепочку с подвеской (общая сумма — более 2 200 рублей), облил растворителем и поджег.



Потерпевший через несколько дней скончался в больнице, пишет «Вечерний Гродно».

Приговором гродненского суда обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и краже. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Кроме того он должен выплатить моральный вред потерпевшему — 5 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Теги: Гродно
 
 
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Убийство произошло в сентябре прошлого года в Гродно. Обвиняемый пил вместе с приятелем. Внезапно между ними возникла ссора. Хозяин дома нанес гостю не менее 17...
 
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