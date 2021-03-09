







Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно

В топ-15 крупнейших производителей молока вошли также пружанские предприятия «Агро-Колядичи» и «Великосельский-Агро».





По сравнению с прошлогодним списком в нем произошло только одно изменение: сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината вытеснил «Птицефабрику «Дружба» из Барановичского района.





Из лидеров объемы производства молока сократились по сравнению с прошлым годом только у шкловского предприятия «Александрийское», которое входит в Агропромышленный холдинг Управделами президента Беларуси (АПХ УДП РБ). От последнего в топ-15 вошли хозяйства «Василишки» и «Тихиничи».





Молоко также производят фермы других президентских хозяйств - «Восхода», «АСБ Агро Городец», «АСБ Агро Кухтичи», сельскохозяйственные филиалы заводов «Молочный гостинец» и Пинского мясокомбината. АПД УДП РБ является крупнейшим производителем этого продукта в Беларуси и входит в тройку лидеров на постсоветском пространстве.





Частный бизнес в топ-15 по-прежнему представлен только двумя хозяйствами. Одно из них «Савушкина пуща», которая принадлежит Александру Мошенскому. Второе – «Смолевичи Бройлер», собственником которого является могилевский бизнесмен Евгений Баскин.



