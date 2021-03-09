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Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно
Источник материала: Партизан
Лидером по производству сырого молока в прошлом году стало пружанское предприятие «Журавливное». Оно потеснило с первого места еще одно хозяйство из самого молочного района Беларуси «Ружаны-Агро».
Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно
В топ-15 крупнейших производителей молока вошли также пружанские предприятия «Агро-Колядичи» и «Великосельский-Агро».
По сравнению с прошлогодним списком в нем произошло только одно изменение: сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината вытеснил «Птицефабрику «Дружба» из Барановичского района.
Из лидеров объемы производства молока сократились по сравнению с прошлым годом только у шкловского предприятия «Александрийское», которое входит в Агропромышленный холдинг Управделами президента Беларуси (АПХ УДП РБ). От последнего в топ-15 вошли хозяйства «Василишки» и «Тихиничи».
Молоко также производят фермы других президентских хозяйств - «Восхода», «АСБ Агро Городец», «АСБ Агро Кухтичи», сельскохозяйственные филиалы заводов «Молочный гостинец» и Пинского мясокомбината. АПД УДП РБ является крупнейшим производителем этого продукта в Беларуси и входит в тройку лидеров на постсоветском пространстве.
Частный бизнес в топ-15 по-прежнему представлен только двумя хозяйствами. Одно из них «Савушкина пуща», которая принадлежит Александру Мошенскому. Второе – «Смолевичи Бройлер», собственником которого является могилевский бизнесмен Евгений Баскин.
Топ-15 крупнейших производителей молока в Беларуси в 2020 году
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ
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Лидером по производству сырого молока в прошлом году стало пружанское предприятие «Журавливное». Оно потеснило с первого места еще одно хозяйство из самого...
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