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Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно

10.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидером по производству сырого молока в прошлом году стало пружанское предприятие «Журавливное». Оно потеснило с первого места еще одно хозяйство из самого молочного района Беларуси «Ружаны-Агро».



Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно
В топ-15 крупнейших производителей молока вошли также пружанские предприятия «Агро-Колядичи» и «Великосельский-Агро».

По сравнению с прошлогодним списком в нем произошло только одно изменение:  сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината вытеснил «Птицефабрику «Дружба» из Барановичского района.  

Из лидеров объемы производства молока сократились по сравнению с прошлым годом только у шкловского предприятия «Александрийское», которое входит в Агропромышленный холдинг Управделами президента Беларуси (АПХ УДП РБ).  От последнего в топ-15 вошли  хозяйства «Василишки» и «Тихиничи».

Молоко также производят фермы других президентских хозяйств - «Восхода», «АСБ Агро Городец», «АСБ Агро Кухтичи»,  сельскохозяйственные филиалы заводов «Молочный гостинец» и Пинского мясокомбината.  АПД УДП РБ является крупнейшим производителем этого продукта в Беларуси и входит в тройку лидеров на постсоветском пространстве.

Частный бизнес в топ-15 по-прежнему представлен только двумя хозяйствами. Одно из них «Савушкина пуща», которая принадлежит Александру Мошенскому. Второе – «Смолевичи Бройлер», собственником которого является могилевский бизнесмен  Евгений Баскин.  

Топ-15 крупнейших производителей молока в Беларуси в 2020 году

Предприятие

Район

Объем производства молока в 2020г., в тоннах

Объем производства молока в 2019г., в тоннах

1

«Журавлиное»

Пружанский

49 243

39 694

2

«Ружаны-Агро»

Пружанский

47 324

46 749

3

«Беловежский»

Каменецкий

43 680

31 160

4

«Парохонское»

Пинский

40 725

39 043

5

«Василишки»

Щучинский

38 697

 37 806,7

6

«Александрийское»

Шкловский

33 839

34 381

7

«Тихиничи»

Рогачевский

33 461

29 022

8

«Остромечево»

Брестский

32 820

 27 258

9

Агрокомбинат «Снов»

Несвижский

31 442

30 830

10

Витебская бройлерная птицефабрика

Витебский

31 231,1

26 948

11

«Савушкина пуща»

Каменецкий

29 124

25 251

12

«Смолевичи Бройлер»

Смолевичский

28 842

 25 996

13

Сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината

Слуцкий

28 803

25 251

14

«Агро-Колядичи»

Пружанский

26 624

26 010

15

«Великосельское-Агро»

Пружанский

26 284

24 307

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ 

 
 
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Лидером по производству сырого молока в прошлом году стало пружанское предприятие «Журавливное». Оно потеснило с первого места еще одно хозяйство из самого...
 
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