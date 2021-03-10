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Сколько блинов можно съедать в день, чтобы не толстеть? Отвечает диетолог

10.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько блинов можно съедать в день, чтобы не толстеть? Отвечает диетолог

Началась Масленичная неделя. В это время принято лакомиться блинами. Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала телеканалу «МИР 24», сколько блинов можно съесть в день и при этом не навредить своему организму.

Евдокимова подчеркнула, что блины нельзя есть людям с сахарным диабетом второго типа, панкреатитом и тем, кто находится в острой воспалительной стадии желудочно-кишечного тракта.

Чтобы сделать блюдо не только вкусным, но и полезным, диетолог советует добавить в тесто пшеничные либо овсяные отруби.

ФОТО: pixabay



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Началась Масленичная неделя. В это время принято лакомиться блинами. Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала телеканалу...
 
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