Сколько блинов можно съедать в день, чтобы не толстеть? Отвечает диетолог

Источник материала: ОНТ

Началась Масленичная неделя. В это время принято лакомиться блинами. Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала телеканалу «МИР 24», сколько блинов можно съесть в день и при этом не навредить своему организму.

Евдокимова подчеркнула, что блины нельзя есть людям с сахарным диабетом второго типа, панкреатитом и тем, кто находится в острой воспалительной стадии желудочно-кишечного тракта.

Чтобы сделать блюдо не только вкусным, но и полезным, диетолог советует добавить в тесто пшеничные либо овсяные отруби.

ФОТО: pixabay









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