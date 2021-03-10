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Представители 56 стран обсудили, как пандемия повлияла на реализацию целей устойчивого развития
Источник материала: ОНТ
Как пандемия повлияла на реализацию целей устойчивого развития, обсудили сегодня депутаты. Видеоконференция связала представителей 56 стран – от Азии до Америки.
Программа устойчивого развития с поправками на COVID-19 – это более 160 задач, которые необходимо решить в ближайшее десятилетие. Вопросы, вызванные пандемией, коснулись не только здравоохранения, но и других сфер. Благодаря оперативной реакции, в том числе парламентариев, инфекцию удалось взять под контроль.
Это лишь часть вопросов, с которыми столкнулись парламентарии во время пандемии. Многие еще предстоит решать, в том числе на законодательном уровне.
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Как пандемия повлияла на реализацию целей устойчивого развития, обсудили сегодня депутаты. Видеоконференция связала представителей 56 стран – от Азии до Америки....
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