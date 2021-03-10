Представители 56 стран обсудили, как пандемия повлияла на реализацию целей устойчивого развития

Источник материала: ОНТ

Как пандемия повлияла на реализацию целей устойчивого развития, обсудили сегодня депутаты. Видеоконференция связала представителей 56 стран – от Азии до Америки.





Программа устойчивого развития с поправками на COVID-19 – это более 160 задач, которые необходимо решить в ближайшее десятилетие. Вопросы, вызванные пандемией, коснулись не только здравоохранения, но и других сфер. Благодаря оперативной реакции, в том числе парламентариев, инфекцию удалось взять под контроль.

Это лишь часть вопросов, с которыми столкнулись парламентарии во время пандемии. Многие еще предстоит решать, в том числе на законодательном уровне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram