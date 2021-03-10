Никакой романтики: как работает единственная женщина-участковый Могилёвской области

Источник материала: ОНТ

Традиционно, силы правопорядка ассоциируется с сильными мужчинами. А между тем, женщин-сотрудниц Министерства внутренних дел в Беларуси с каждым годом всё больше. Героиня нашего следующего сюжета – лейтенант милиции, выбрала непростую должность. Татьяна Белоус – первая и единственная женщина-участковый Могилёвской области.





Будни участковых не такие, как показывают в фильмах. Никакой романтики – несколько минут на сборы и в путь. Визиты в семью Дроновых сейчас больше похожи на товарищеские, а ещё полгода назад всё было иначе. Отец троих малышей не работал. В семейные проблемы вмешалась местный участковый.

На подшефной территории – четыре деревни и полторы тысячи сельчан. Сейчас знакома с каждым. Чтобы наладить отношения – иногда это была борьба со стереотипами о «неженской профессии», – понадобилось время.

Татьяна Белоус, участковый инспектор милиции Могилевского РОВД: «Они ко мне относились с опаской А сейчас очень хорошо. Ты всех знаешь, тебя все знают. В этом коллективе мне ещё больше понравилось работать. Можно сказать, я нашла себя».

В Могилёвском РОВД Татьяна работает чуть меньше года. Сюда тоже пришла из «силовой» профессии. Из 25-ти участковых инспекторов – единственная женщина. Коллеги переживали – профессия нелёгкая, не все мужчины выдерживают.

Кирилл Чупринский, участковый инспектор милиции Могилевского РОВД: «Многие молодые люди не могут долго здесь работать. Уходят или переводятся в другие службы. С людьми она уже научилась, подходить психологически к каждому. Мы за год её всему, что надо, научили».

Василий Лагуновский, старший участковый инспектор милиции Могилевского РОВД: «У неё есть старание, стремление, определённая харизма, подход к людям. Контакт может наладить. Если останется она в этой профессии и дальше, будет с неё хороший участковый инспектор».

Спектр обязанностей участковых – широкий. Но в целом эта работа профилактическая. Не только со взрослыми, но и в школе. К молодёжи подход выбрала нестандартный, не только тематические беседы, а, например, совместный сбор яблок. Поработав вместе, можно лучше узнать друг друга.

В школе женщине в форме рады. И педагогический коллектив – за улучшение дисциплины после визита, и дети.

Татьяна Хальчицкая, заместитель директора Дашковской средней школы: «Она способствует тому, что ребята знают свои обязанности, как себя вести в обществе. Конечно, они прислушиваются к авторитетному мнению участкового инспектора. Человек в форме у каждого ребёнка и взрослого вызывает уважение».

Слушают рассказы о радостях и трудностях профессии и дома. Здесь Татьяну со службы ждёт свой маленький отряд – черепаха, собака и кот – во главе с 10-летней Александрой. Отличница и активистка, хочет быть похожа на маму и в жизненной стойкости, и в выборе профессии.

Чему точно уделяет Татьяна особое внимание в воспитании дочери – это физической подготовке. Сама занятий не пропускает, особенно любит пулевую стрельбу. Навыки, к счастью, в работе пока не пригодились. За целый год с серьёзными преступлениями не сталкивалась.

Благодаря непривычной для женщин профессии Татьяна Белоус за несколько недель отмечает сразу так много праздников: День защитников отечества, День милиции и 8 Марта. В праздники она тоже на службе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram