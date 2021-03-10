Букингемский дворец ответил на слова Меган Маркл о расизме

Источник материала: ОНТ

Британская королевская семья огорчена тем, что последние несколько лет жизнь принца Гарри и Меган Маркл была наполнена определенными трудностями, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Поводом к комментарию стало интервью отошедших от обязанностей членов королевской семьи герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл заявила, что во время ее беременности некоторые родственники принца Гарри высказывали опасения насчет цвета кожи ее будущего ребенка. Также Маркл добавила, что ей было отказано в помощи, когда у нее появились мысли о суициде.

ФОТО: twitter.com/NBCNews





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