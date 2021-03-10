«Евровидение-2021»: скандалы и интриги, самая «сладкая» песня и представитель Беларуси

Источник материала: ОНТ

Несколько часов назад стало известно, кто представит Беларусь на «Евровидении». За этой интригой без преувеличения следила вся Европа. Заявки на участие принимали ещё в январе, а имя победителя держали в секрете до сегодняшнего дня. Итак, страну представит группа «Галасы ЗМеста». Такой выбор кое-кого удивил – мол, не форматно, да и не гламурно. Но это самобытный, талантливый и искренний коллектив, поющий о том, что волнует общество. И белорусский выбор – это ещё и ответ некоторым странам и организациям на несправедливое и неприкрытое политическое ангажированное давление на Беларусь. Вспомним ту же экономику, историю, спорт, олимпийское движение… Да и сам конкурс «Евровидение» у многих ассоциируется со скандальностью и предвзятостью. И в этом году без этого тоже не обходится. Что же, посмотрим. И послушаем.

За 65 лет истории «Евровидение» ещё никогда не было настолько долгожданным. После того, как в мире отменили все масштабные международные события, самый известный песенный конкурс мира вернётся первым. Сомневались, искали варианты сценария, анализировали и наконец решили: «Евровидению-2021» быть. С ограничениями, контролем передвижения участников, возможно, без зрителей в зале, но точно с одной для всех сценой в Роттердаме, на которой снова объединится музыкальная Европа.

Пандемия показала всему миру, насколько непредсказуемой может быть жизнь. Но есть моменты, которые на «Евровидении» точно неизменны. Скандалы и интриги здесь были все 65 лет, и вот новый сезон начался – внимание, на экраны. Одной из первых споры вызвала композиция, выбранная Кипром. Против неё выступили верующие. В, казалось бы, абсолютно форматной для «Евровидения» песне церковные организации услышали обращение к силам зла.

Есть и ещё одна, можно смело сказать, традиция, которая продолжится – Филипп Киркоров снова в деле. Он, пожалуй, самый частый гость на конкурсе. В качестве продюсера артист поедет с командой Молдовы и певицей Натальей Гордиенко. Как показывает практика, победу это не гарантирует, а вот шик, блеск и стиль точно будут. Номер как минимум претендует на звание самого сладкого.

А сегодня вместе с пристальным вниманием к белорусскому выбору поклонники «Евровидения» активно обсуждают представителя России. В стране-соседке несколько лет подряд артиста объявляли без публичного национального отбора. Так, в прошлом году в Роттердаме горячо ждали группу Little Big – их клип стал абсолютным рекордсменом на официальном канале «Евровидения», где его посмотрели почти 200 миллионов раз.

В этом году странам разрешалось отправлять на конкурс артистов, выбранных в 2020-м, но с другими песнями. И вот накануне в российском эфире появляется национальный отбор с тремя новыми исполнителями. Илья Прусикин заявляет, что Little Big не поедет на «Евровидение», ведь любую их песню будут сравнивать с Uno, и зрители выбирают Манижу с эксцентричной историей про русских женщин. К слову, русский язык от России будет звучать на сцене «Евровидения» впервые больше чем за 10 лет.

И это только начало. Сегодня в центре внимания оказался объявленный белорусский участник – только за первые три часа несколько десятков тысяч просмотров на официальном канале «Евровидения». И здесь ещё одна неизменная традиция – каким бы ни был артист или песня – критики найдутся. И ставки, и мнения могу быть разными, но всё решится лишь на сцене конкурса. Тем более в этот особенный год, когда всем так нужен музыкальный праздник.

Они поют так просто и открыто, словно сидят на соседней кухне. Группа «Галасы ЗМеста» родом из Барановичей. За несколько месяцев на их YouTube-канал подписались 16 тысяч человек, они дали концерт в столице, а после отправили заявку, чтобы спеть на «Евровидении». Без гламура и пафоса, но с юмором и искренностью. В ответ на политическое давление на Беларусь со стороны некоторых стран и международных организаций эта команда готова выйти на сцену «Евровидения», чтобы посмотреть в глаза миллионам зрителей и скромно напомнить о том, что в музыкальном конкурсе всё же нет места политике – ведь об этом здесь говорят и поют уже 65 лет.

Слоган нынешнего« Евровидения» выбрали ещё в конце 2019 года. Он звучал – Open up! – «Откройся». Как будто напророчили, и в 2021-м весь мир, кажется, мечтает лишь об этом. А «Евровидение» воплощает музыкальные мечты в жизнь и предлагает каждому зрителю продолжить слоган и самому решить, как важно быть открытым музыке, планете и просто друг другу. 18, 20 и 22 мая вместе со сценой в Роттердаме будет петь весь мир.

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