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Ученые: к 2100 году лето может длиться шесть месяцев

10.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые: к 2100 году лето может длиться шесть месяцев

К 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев. К такому выводу пришла группа специалистов из Китайской академии наук, сообщает Phys.org.

В исследовании ученых отмечается, что если страны не предпримут меры по  смягчению последствий при изменении климата, в Северном полушарии лето к 2100 году может стать более долгим – до шести месяцев. 

По словам исследователей, за последние полгода продолжительность лета увеличилась на 17 дней, зима сократилась на три дня, весна – на девять, а осень – на пять. 

ФОТО: pixabay


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К 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев. К такому выводу пришла группа специалистов из Китайской академии наук, сообщает Phys.org. В исследовании ученых...
 
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