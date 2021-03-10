|
Ученые: к 2100 году лето может длиться шесть месяцев
Источник материала: ОНТ
К 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев. К такому выводу пришла группа специалистов из Китайской академии наук,
В исследовании ученых отмечается, что если страны не предпримут меры по смягчению последствий при изменении климата, в Северном полушарии лето к 2100 году может стать более долгим – до шести месяцев.
По словам исследователей, за последние полгода продолжительность лета увеличилась на 17 дней, зима сократилась на три дня, весна – на девять, а осень – на пять.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев. К такому выводу пришла группа специалистов из Китайской академии наук, сообщает Phys.org. В исследовании ученых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)