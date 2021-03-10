Ученые: к 2100 году лето может длиться шесть месяцев

Источник материала: ОНТ

К 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев. К такому выводу пришла группа специалистов из Китайской академии наук, сообщает Phys.org.

В исследовании ученых отмечается, что если страны не предпримут меры по смягчению последствий при изменении климата, в Северном полушарии лето к 2100 году может стать более долгим – до шести месяцев.

По словам исследователей, за последние полгода продолжительность лета увеличилась на 17 дней, зима сократилась на три дня, весна – на девять, а осень – на пять.

ФОТО: pixabay





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