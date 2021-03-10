Пучдемон лишен неприкосновенности. Экстрадируют ли борца за независимость Каталонии в Испанию?

Источник материала: ОНТ

Одна из главных новостей в мировых медиа – сегодняшнее решение Европейского парламента, который проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности трёх каталонских политиков, в числе которых Карлес Пучдемон – экс-глава этого автономного региона Испании.





История его преследования длится с 2017 года, когда в Каталонии прошёл референдум о независимости. Его результаты официальный Мадрид не признал, массовые протесты жёстко подавили, а глава региона вместе с некоторыми сторонниками вынужден был бежать из страны под угрозой ареста. Два года назад он стал евродепутатом, находится в Бельгии и всё это время борется за свою свободу. Часть евродепутатов считает сегодняшнее решение Европарламента ударом по демократии, ведь оно позволит испанским властям возобновить процесс экстрадиции беглых политиков на родину, где им грозит до 30 лет тюрьмы.

Карлес Пучдемон вновь нарасхват. Журналисты буквально рвут политика на части, пытаясь заполучить его комментарий по поводу случившегося. Но он приглашает всех на специальную встречу.

«Это печальный день для Европейского парламента, мы потеряли депутатскую неприкосновенность, но Европейский парламент потерял ещё больше, и, как следствие, европейская демократия». С таких слов он начинает своё обращение к мировым медиа. Рядом с ним Тони Комин и Клара Понсати, ещё два евродепутата, лишённых сегодня политического иммунитета. В отношении них в Испании возбуждены уголовные дела из-за проведения референдума, который в Мадриде считают не просто незаконным, а преступным. Беглых политиков по сути обвиняют в попытке государственного переворота.

То, что так долго назревало в испанском королевстве, произошло в 2017 году.

Каталония, богатейший регион Испании, получивший статус автономии ещё в конце 1970-х годов, всегда хотела большего. Крепкая экономика, 16 миллиардов евро налогов в общую казну, каталонский язык, пляжи, горы, 7-миллионное население, у которого из года в год росло убеждение, что они давно могут жить в собственном государстве.

Эту уверенность в них развивали и политики. Самым ярким сторонником независимости последних лет стал глава региона Карлес Пучдемон. Он в открытую заявлял, что каталонцы заслужили право на собственную республику и местный парламент, очень скоро принял специальный закон, который открыл путь к независимости через референдум, и 90%, пришедших на участки, поддержали эту идею. Мадрид отреагировал жёстко: назвал голосование незаконным, лишил местные власти полномочий и ввёл прямое правление в регионе.

Многотысячные марши протестов испанские власти также жёстко подавили, лидеров протеста отправили за решётку, Пучдемона с соратниками вынудили бежать из страны, объявив его в международный розыск и обозначив перспективу – 30 лет тюрьмы за попытку мятежа. Его передвижения по Европе закончились приездом в Брюссель, где бельгийский суд ответил отказом испанским властям на экстрадицию. Находясь в столице ЕС, он и два его соратника стали европейскими депутатами и до сегодняшнего дня, пользуясь неприкосновенностью, были недосягаемы для официального Мадрида. Конечно, власти Испании всё это время настаивали на выдаче опальных политиков. И вот сегодня в дело вступил Европарламент: 404 – за, 247 – против, 42 – воздержались. Речь о лишении испанских коллег депутатского иммунитета. Это значит, что процесс экстрадиции может возобновиться. Те, кто голосовал против, убеждены, что Европарламент совершает непоправимую ошибку: декларируя борьбу за демократию, он по сути предаёт свои ценности, отдавая борца за свободу в руки преследователей.

Но сдаваться Карлес Пучдемон и его соратники, конечно, не намерены. Во-первых, они остаются депутатами Европейского парламента, пусть и ущемлённые в правах, во-вторых, уже создан юридический прецедент, когда бельгийский суд отказался выдавать Пучдемона в Испанию, ну, а в-третьих, политик заявил, что будет обжаловать решение Европарламента в Европейском суде юстиции.

Но главное, что вселяет уверенность в экс-главу Каталонии, как он заявляет сам, – это поддержка самих каталонцев. На местных выборах, которые прошли в Испании в прошлом месяце, впервые в истории политические силы, выступающие за независимость, заняли в каталонском парламенте 74 из 135 мест. При таком раскладе сил сама экстрадиция в Испанию главного лидера идеи за независимость и его судебное преследование может вызвать не просто недовольство, а настоящее народное восстание.

Нужно ли это испанским властям сейчас, когда улицы Барселоны буквально бурлят недовольством по поводу ограничений? Наверное, нет. Но процесс запущен, и лицо официальный Мадрид должен сохранить. В таких случаях в дело вступают мастера закулисных переговоров.

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