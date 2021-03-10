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«На каких антидепрессантах сидит кот?» Попугай «станцевал» на голове у кота и рассмешил Сеть

10.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«На каких антидепрессантах сидит кот?» Попугай «станцевал» на голове у кота и рассмешил Сеть

В интернете набирает популярность видео, на котором кот проявляет ангельское терпение по отношению к попугаю и его выходкам, пишет портал «Ридус».  

Хозяйка попугая Гоши и кота Дени завела аккаунт в TikTok, где публикует смешные ролики о необычной дружбе питомцев. На одном из видео птичка забралась на голову кота и «станцевала». В ответ пушистый питомец лишь недовольно щурился. 

«Забавно, что кот все терпит. Значит, любит», «На каких антидепрессантах сидит кот? Мне тоже нужны», «Ну это совсем наглость!», – написали пользователи в комментариях. 

ФОТО: pixabay

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В интернете набирает популярность видео, на котором кот проявляет ангельское терпение по отношению к попугаю и его выходкам, пишет портал «Ридус».   Хозяйка...
 
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