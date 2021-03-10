Кеды, ботильоны и лоферы. Выбираем обувь на весну

Источник материала: ОНТ

С приходом весны нам хочется обновить свой парк обуви, особенно если сейчас такое разнообразие моделей на разный вкус и кошелёк. Как же не растеряться в этом количестве? Давайте разбираться, какую пару обуви предпочесть.

1. Лоферы. Это вид мужской обуви, который уже давно перекочевал в женский гардероб. Комфортные, практичные, идеально сочетаются с любыми брюками. Что касается оттенков, то чаще всего предпочитают базовые цвета, но я бы рекомендовала выбирать все же акцентные – тёплый желтый, бордовый – или светлые тона. С зауженным или квадратным мысом.





2. Кеды. Классика в женском гардеробе. Идеальный вариант – белые массивные кеды на платформе или на обычной подошве. На осень лучше выбирать бежевые оттенки и чёрные кожаные кеды. По универсальности они не уступают лодочкам.





3. Кроссовки. Как и кеды, весьма комплементарны. И уже скорее классика, поскольку их можно носить с костюмами и даже юбками плиссе. Женщинам невысокого роста и с размером после 48-го с осторожностью нужно отнестись к массивным кроссовкам светлых цветов. Лучше предпочесть кеды на обычной подошве с зауженным мысом.





4. Ботильоны. Это та обувь, которую можно носить практически круглый год. Женственная и тёплая, идеальна для офиса и дресс-кода. Ботильоны с зауженным мысом собирают расслабленный образ и добавляют ему женственности.





5. Казаки. Они популярны несколько сезонов, только немного меняется их длина, фактура и мыс. Для стильных образов выбирайте казаки с тиснением кожи под рептилию, из замши, с анималистичным принтом или яркими оттенками.





6. Высокие ботинки на тяжелой подошве. Это стиль милитари, сейчас он весьма актуален. Чёрные ботинки – самые универсальные, но для весны можно выбирать любые другие оттенки. Белые, особенно с чёрной подошвой, будут идеальны со спортивным кэжуалом.





7. Туфли. Классика на все времена. Даже несмотря на то, что многие женщины перешли на спортивную обувь. Лодочки не потеряли актуальность, однако более популярны туфли на среднем и низком каблуке, модели с квадратным мысом и квадратным устойчивым каблуком.





ФОТО: Pinterest

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