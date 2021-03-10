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МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну из-за грубого нарушения Венской конвенции
Источник материала: ОНТ
Память. Казалось бы, категория вечная. И даже не подлежащая сомнению, если дело касается людей, которые пострадали от геноцида и нацизма. В минувшем году мы встречали 75-летие Великой Победы, которая подарила нам свободу и мир. В нынешнем, уже в июне, мы вспомним другую дату – 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.
Кажется, что все уроки выучены, особенно взрослыми. Но нет – есть ещё те, кто путает место и время, отношение и память. Польский дипломат «отличился» тем, что пытался реабилитировать военных преступников в глазах наших же детей. Жёсткий ответ на бесцеремонный поступок, не имеющий ничего общего с моралью и памятью.
Эти кадры довольно быстро разлетелись в медиа. На них – дети. В необычных нарядах, похожих на форму, ритуально скрестив руки, исполняют что-то на польском языке. С ними взрослые – воодушевленно подпевают. На плакатах – надписи о героях и памяти.
Нет – это не патриотическая акция, хоть и происходит сие действо в считанных километрах от Брестской крепости. Там, где белорусы стояли насмерть, защищая земли от нацистов, оказывается, чтили память проклятых солдат, принимавших участие в карательных операциях против белорусов. Поляк по имени Ромуальд Райс (он же Бурый) и его карательный отряд в 1946 году зачищал деревни и хутора Восточной Польши от этнических белорусов: потому что те – белорусы и потому что православные.
В те годы спасти могло только отречение от веры: людей заставляли читать молитвы на польском языке и креститься по-католически. Остальных ждала изощренная смерть – заживо сжигали, забивали топорами. Для женщин и детей – публичные расстрелы. И память об этом свежа.
Бурый и его проклятое войско сожгли пять деревень. Тогда трагически погибли 79 белорусов. Но в Польше – внимание – в знак их уважения уже несколько лет маршируют местные националисты. В этом году, правда, не осмелились, но очень хотели.
То есть в польской Гайновке активисты движения «Граждане Польши» почтили память жертв Райса, а в белорусском Бресте – чтили память его солдат. 28 февраля в офисе «Брестского форума польских локальных инициатив», где находится частная польская школа, нарядили белорусских детей и устроили сие действо. И еще один нокаутирующий факт: мужчина, что мелькает на видео, – сотрудник польской дипмиссии Ежи Тимофеюк. Реакция белорусского МИДа говорит сама за себя.
Белорусская сторона никогда не ставила под сомнение важность взаимодействия дипломатов, межгосударственного и регионального сотрудничества, но разжигание расовой, национальной, религиозной и любой другой вражды и розни – не просто недопустимо, это уголовное преступление во всём цивилизованном мире. Тем более в Беларуси – на земле, которая вдоволь от этого настрадалась. Любой представитель любой дипмиссии, перешедший границы закона и морали, перешагнет ее и физически.
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Память. Казалось бы, категория вечная. И даже не подлежащая сомнению, если дело касается людей, которые пострадали от геноцида и нацизма. В минувшем году мы...
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