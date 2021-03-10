МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну из-за грубого нарушения Венской конвенции

Источник материала: ОНТ

Память. Казалось бы, категория вечная. И даже не подлежащая сомнению, если дело касается людей, которые пострадали от геноцида и нацизма. В минувшем году мы встречали 75-летие Великой Победы, которая подарила нам свободу и мир. В нынешнем, уже в июне, мы вспомним другую дату – 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.





Кажется, что все уроки выучены, особенно взрослыми. Но нет – есть ещё те, кто путает место и время, отношение и память. Польский дипломат «отличился» тем, что пытался реабилитировать военных преступников в глазах наших же детей. Жёсткий ответ на бесцеремонный поступок, не имеющий ничего общего с моралью и памятью.

Эти кадры довольно быстро разлетелись в медиа. На них – дети. В необычных нарядах, похожих на форму, ритуально скрестив руки, исполняют что-то на польском языке. С ними взрослые – воодушевленно подпевают. На плакатах – надписи о героях и памяти.

Нет – это не патриотическая акция, хоть и происходит сие действо в считанных километрах от Брестской крепости. Там, где белорусы стояли насмерть, защищая земли от нацистов, оказывается, чтили память проклятых солдат, принимавших участие в карательных операциях против белорусов. Поляк по имени Ромуальд Райс (он же Бурый) и его карательный отряд в 1946 году зачищал деревни и хутора Восточной Польши от этнических белорусов: потому что те – белорусы и потому что православные.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: «Отстаивал идею восстановления Польши в границах 1939 года до начала Второй мировой войны, и поэтому не смирился с тем, что армия Крайова была официально распущена, и его отряды продолжали действовать на территории Подляшья на Белосточчине. И не просто действовать, а фактически проводить геноцид белорусского населения».

В те годы спасти могло только отречение от веры: людей заставляли читать молитвы на польском языке и креститься по-католически. Остальных ждала изощренная смерть – заживо сжигали, забивали топорами. Для женщин и детей – публичные расстрелы. И память об этом свежа.

Бурый и его проклятое войско сожгли пять деревень. Тогда трагически погибли 79 белорусов. Но в Польше – внимание – в знак их уважения уже несколько лет маршируют местные националисты. В этом году, правда, не осмелились, но очень хотели.

То есть в польской Гайновке активисты движения «Граждане Польши» почтили память жертв Райса, а в белорусском Бресте – чтили память его солдат. 28 февраля в офисе «Брестского форума польских локальных инициатив», где находится частная польская школа, нарядили белорусских детей и устроили сие действо. И еще один нокаутирующий факт: мужчина, что мелькает на видео, – сотрудник польской дипмиссии Ежи Тимофеюк. Реакция белорусского МИДа говорит сама за себя.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси: «Польский представитель официальный грубо нарушил белорусское законодательство и нормы международного права, в частности Венскую конвенцию. В этой связи сегодня польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генконсульства Польши в Бресте предложено покинуть территорию Республики Беларусь. Для нас абсолютно неприемлема реабилитация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшее нарушение польской стороны по недопущению героизации нацизма».

Белорусская сторона никогда не ставила под сомнение важность взаимодействия дипломатов, межгосударственного и регионального сотрудничества, но разжигание расовой, национальной, религиозной и любой другой вражды и розни – не просто недопустимо, это уголовное преступление во всём цивилизованном мире. Тем более в Беларуси – на земле, которая вдоволь от этого настрадалась. Любой представитель любой дипмиссии, перешедший границы закона и морали, перешагнет ее и физически.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram