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«Ювентус» с Роналду вылетел из Лиги чемпионов

10.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Итальянский «Ювентус» выиграл в дополнительное время у португальского «Порту» со счетом 3:2, но уступил по сумме двух матчей и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Первый поединок в Португалии завершился со счетом 2:1 в пользу «Порту». Во второй игре «Ювентус» пропустил уже в начале матча, но на 49-й минуте Кьеза сравнял счет, а затем португальцы остались в меньшинстве: Тареми получил две желтые карточки за три минуты.

Вскоре Кьеза оформил дубль, а на последних минутах Альваро Мората забил третий гол «Ювентуса», но этот мяч был отменен из-за офсайда.

Основное время завершилось со счетом 2:1. Таким образом, победитель определялся в дополнительное время. На 115-й минуте Сержио Оливейра сумел забить свой второй гол в матче. Очень быстро Рабьо вывел «Ювентус» вперед, но больше туринцы забить не смогли, и по правилу гостевого гола дальше прошел «Порту».


Криштиану Роналду. Reuters

В другом матче дня «Боруссия» из Дортмунда сыграла дома вничью с «Севильей» — 2:2. Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. Таким образом, дортмундцы прошли в ¼ финала.

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Итальянский «Ювентус» выиграл в дополнительное время у португальского «Порту» со счетом 3:2, но уступил по сумме двух матчей и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8...
 
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