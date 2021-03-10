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«Змагарки совсем не похожи на белорусок». ГосТВ поздравляет с 8 марта и Днем милиции
Источник материала: UDF
Иллюстрация: instagram.com/vovatsesler
День милиции и 8 марта дали госканалам поводы продолжать восхваление героизма людей в погонах и рассказывать зрителям о роли женщин в сохранении страны. ГосТВ выдяляло характеристики «настоящих женщин», являющихся надежным тылом и «начинающих с себя» вместо протестной активности.
Ведущие тратили значительную часть эфирного времени на освещение графика Лукашенко, других чиновников и депутатов (приемы граждан, поездки на предприятия). Как и ранее, строго соблюдался принцип иерархии. Очередность и продолжительность сюжетов зависит от занимаемой должности.
Еще одним нарративом являлся индустриализм, необходимость сохранения производств, невзирая на туманные перспективы и экономические издержки. В некоторых случаях прямо признавалось, что более рациональным было бы закрыть такие предприятия как «Мотовело», но их статус «бренда» оказывался важнее.
Российский вектор был одной из ключевых тем недели, поскольку на совещании Лукашенко взялся за изложение результатов встречи с Путиным. Вслед за ним госканалы принялись опровергать утверждения неназванных экспертов и телеграмм-каналов, доказывая, что на переговорах не шла речь о передаче власти, кредите или сдаче суверенитета.
Координация усилий в информационной сфере выражается в том, что госТВ все чаще продвигает единую с РФ историко-символическую и геополитическую тематику. Так, например, белорусские каналы солидаризировались с Москвой в вопросе обличения Навального и осуждения санкций Запада.
Конфликтогенные посылы были направлены в адрес Польши, ее исторической политики и карательных операций под командованием Ромуальда Райса. Тур и Азаренок стандартно изобличали дрязги «беглых» оппозиционеров. Активно продвигалась тема причастности Тихановской к организации силовых действий, попытки захвата учреждений в Гомеле на основе записи обсуждений с участием гомельских активистов.
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