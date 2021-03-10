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Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы

10.03.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков сообщил, что 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам специалиста, длительное и постоянное употребление копченой колбасы и других изделий из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода.

«При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения», — сказал врач. Серяков добавил, что переработанное мясо, в том числе сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы, относятся к канцерогенам первой группы.

Согласно данным исследований, при ежедневном употреблении 50 граммов переработанных продуктов риск развития рака толстой кишки увеличивается на 18 процентов, подчеркнул онколог.

Ранее российский диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что от употребления белого хлеба или хлеба из просеянной муки может резко подняться уровень сахара в крови. По словам специалиста, в белом хлебе мало пищевых волокон, поэтому расщепление крахмала происходит без задержек, а глюкоза быстро всасывается. Затем возникает «метаболическая волна», когда из-за обилия сахара в крови поднимается инсулин и сахар быстро падает, из-за чего снова хочется есть.
 
 
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50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет.
 
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