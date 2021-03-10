Глава КГБ нашел врагов Беларуси

Белорусские власти столкнулись с ситуацией, «когда в отношении нашей страны проводится политика фактически грубого вмешательства во внутренние наши вопросы», заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.





Утром во вторник Тертеля принял с докладом Александр Лукашенко .

Это вмешательство «заключается в том, что мы явно видим попытки давления на нашу судебную, правоохранительную систему со стороны иностранных государств, в том числе с использованием дипломатического корпуса», сказал Тертель в программе «Разговор у президента», показанной вечером 9 марта на телеканале «Беларусь 1».

«Я себе не могу представить, чтобы такая ситуация, к примеру, могла бы быть во Франции, Германии или в Соединенных Штатах, — это недопустимо, — заявил глава КГБ. — Кроме того, мы видим через работу спецслужбы финансирование деструктивной деятельности на нашей территории, которая в конечном итоге должна привести к дестабилизации общественно-политической ситуации и к решению вопросов в интересах других государств на геополитическом разломе, в котором находится в настоящее время Республика Беларусь».

24 февраля МИД Беларуси опубликовал комментарий, в котором посещение представителями посольств западных стран судебных заседаний по резонансным уголовным делам было названо попыткой воздействия на суд со стороны иностранных государств.

«Попытки оказания иностранными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих зарубежных государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом, — говорилось в комментарии пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза. — Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях».