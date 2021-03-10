Лига чемпионов. Стали известны первые четвертьфиналисты

Завершились первые два противостояния в рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.



Фото из микроблога УЕФА

«Ювентус» на своем поле в дополнительное время уступил путевку в ¼ финала «Порту» — 3:2 (португальцы проходят дальше за счет большего числа мячей, забытых на чужом поле). Первая встреча на Пиренеях завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Удачная игра на чужом поле оставляет в борьбе за трофей дортмудскую «Боруссию», которая сыграла дома вничью с «Севильей» — 2:2. В Испании немецкий клуб был сильнее — 3:2.

Сегодня пройдут еще два ответных матча: