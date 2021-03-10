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В Великобритании женщина отсудила у начальника, который назвал ее старухой, 23 тысячи долларов
Источник материала: Tut.by
72-летняя жительница Великобритании Джанет Уитт управляла фермерским магазином почти 20 лет. Со своим начальником, 45-летним Сэмом Купером, женщина поссорилась из-за несправедливой, на ее взгляд, зарплаты, пишет
Управляющий чайным магазином напротив получал больше, это возмущало Уитт. Женщина высказала свое недовольство боссу, он в ответ стал кричать на нее и назвал старухой.
Уитт подала на босса в суд за дискриминацию по возрасту, виктимизацию и несправедливое увольнение. Высказывание про старуху суд признал дискриминацией по возрасту и постановил Сэма выплатить экс-сотруднице почти 17 тысяч фунтов стерлингов (23 тысячи долларов США).
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72-летняя жительница Великобритании Джанет Уитт управляла фермерским магазином почти 20 лет. Со своим начальником, 45-летним Сэмом Купером, женщина поссорилась из-за...
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