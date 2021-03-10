В Великобритании женщина отсудила у начальника, который назвал ее старухой, 23 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

72-летняя жительница Великобритании Джанет Уитт управляла фермерским магазином почти 20 лет. Со своим начальником, 45-летним Сэмом Купером, женщина поссорилась из-за несправедливой, на ее взгляд, зарплаты, пишет lenta.ru со ссылкой на The Mirror.



Фото: ru.freepik.com. Изображение носит иллюстративный характер.

Управляющий чайным магазином напротив получал больше, это возмущало Уитт. Женщина высказала свое недовольство боссу, он в ответ стал кричать на нее и назвал старухой.

Уитт подала на босса в суд за дискриминацию по возрасту, виктимизацию и несправедливое увольнение. Высказывание про старуху суд признал дискриминацией по возрасту и постановил Сэма выплатить экс-сотруднице почти 17 тысяч фунтов стерлингов (23 тысячи долларов США).