С каким «пластиком» выгоднее идти в магазин, если у вас ремонт. 12 карт с кэшбеком и скидками

Название банка Какой кэшбек/скидка; cтоимость

Альфа-Банк,

Пакет решений Smart Classic При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту, например, Карту№ 1. По ней начисляются 2% кэшбек в любимой категории. Если выбрать «Дом», кэшбек будет в строительных магазинах, магазинах сантехники, мебели, садовых магазинах, товарах для дома и за оплату работ ремонтных организаций МСС-коды: 0763, 0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 5021, 5039, 5051, 5111, 5131, 5169, 5193, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5299, 5712−5714, 5718, 5719, 5734, 5817, 5971, 5978, 5992, 5996, 7210, 7211, 7216, 7217, 7342, 7349, 7623, 7641, 7692, 9751, 9753. 4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно.

Беларусбанк,

Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры» По картам банка в рамках клуба начисляется кэшбек в организациях-партнерах. Например, по карте Mastercard Standard («Шчодры») кэшбек: в интернет-магазинах patriotstroy.by, oboiminsk.by, promatras.by, buymebel.by, blumberg.by, metabud.by — 3%;

в магазинах «Аквамир»; установка и настройка акустики Lonmedia.by; проектирование, газоснабжение, сервисное обслуживание и отопительное оборудование novoe-teplo.by — 4%;

в магазинах «Доступная мебель» (mebel-delo.by), «Сантехника люкс» (sanlux.by), «Мебельный Экспресс» (euromebel.by), Dvertorg.by, в салонах кухонной мебели «Пан Кухарскi» — 5%;

в магазинах окон и натяжных потолков kbeokna.by, nashiokna.by, потолкивсем.бел, одинстандарт.бел; сварочные работы и установка заборов, ворот svarkamogilev.by; в магазинах дверей doors-market.by — 6%. При оформлении в банке — 25 BYN, онлайн — 20 BYN. Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,

Masterсard World «Дива» По карте есть скидки у партнеров. Например, в салоне дверей «Юркас» (mdveri.by), в магазине «Мир обоев», компания S-UNIT (натяжные потолки), салоне мебели «LORENZO», магазинах «Метрополис», «СтройСити» — 5%; в салоне-магазине «Керамика» — 5−10%;

в магазинах «Магия декора», «Отличный выбор», в магазине товаров для ванны Super MagaziN, в магазине строительных материалов «Крепеж», в шоу-руме отделочных материалов «Хаус Мастер» — 10%; на изготовление и установку оконных конструкций ТО Oknaroom — 20%. Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка». При оформлении в банке — 29.90 BYN за год, при оформлении онлайн — 19.90 BYN за 1-й год, потом — 2.30 BYN в месяц. Ежемесячная плата не взимается при расчетах на 500 BYN и более в месяц либо при отсутствии расходных операций.

Белгазпромбанк,

Visa payWave Cashalot Кэшбек: в магазине мебели axdeco.by, в магазине электрики и освещения elektrodom.by, в салоне плитки и сантехники «САНРУМ», в интернет-магазине товаров для отопления, водоснабжения и канализации из Европы arhiterm.by — 3%;

в магазине ugolok.by, в сети магазинов AMI Мебель, в магазине розеток и выключателей из Европы «Легранд», салоне напольных покрытий FLOOR STUDIO — 4%;

в магазине Dommelochi.by, в салоне «Жемчужина кухни», в интернет-магазине сантехники SantehAll.by, магазине обоев «Парк», устройство водоемов prudy.by, салоне декоративных штукатурок Prestige, в салоне отопительного оборудования;

IHEAT — 5%;

в салоне обоев и светильников Palazzo — 6%;

в магазине строительных инструментов budmarket.by, в магазине натяжных потолков PotolKOVAli — 7%;

в магазине светильников ЭльтронБел — 8%

в магазине Beliz.by — 10%. Бесплатно на 5 лет.

Белинвестбанк,

Visa Rewards Joker По карте можно установить любимую категорию «Дом», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.), или любимую категорию «21vek.by» с манибеком 5%. МСС-коды магазинов категории «Дом»: 5200 Товары для дома

5712 Мебель, предметы для дома

5719 Различная мебель для дома

5722 Магазин товаров для дома

5732 Электротовары

5039 Строительные материалы

5211 Пиломатериалы, строительные материалы

5231 Стекло, краски, обои

5198 Краски и лаки

5713 Ковровое покрытие, ковры

5950 Стекло, хрусталь Максимальный кэшбек в месяц — 50 BYN. 4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно.

БПС-Сбербанк,

Visa Rewards Bonus Можно подключить за 1 BYN (и обслуживание 1 BYN в месяц) любимую категорию «Дом, ремонт» и получать по ней повышенный кэшбек 2%. Также предусмотрен манибэк в магазинах-партнерах: мир сантехники «Водолей» — 2%;

салон напольных покрытий «Е-ламинат», lam.by — 3%;

онлайн-гипермаркет 21vek — 4%;

магазин «ДВЕРИ Вашему дому», Салон дверей «Метрополис», магазин «Фабрика света» fabrikasveta.by, магазины «Двери Чайков», «Дверной рай» — 5%. 0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание. Если рассчитываться на 450 BYN и более в месяц, комиссия не взимается.

Банк Дабрабыт По картам банка действует программа лояльности «Кола». По ней предусмотрены скидки: 50% на услуги, 30% на фурнитуру в магазине «Отличные двери» (ария.бел);

30% в магазине «Ваша мебель»;

20−22% в ЦУМе по понедельникам;

7% в магазине товаров для интерьера «7Х7»;

6% по промокоду DABRO и 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку в онлайн-гипермаркете 21vek.by;

до 6% в интернет-магазине AMD.by;

5% в магазине строительных инструментов dlt.by, в салоне мебели VIVAT, в магазине дверей El porta, в магазине «Инструментмаркет», в ЦУМе;

3% в магазине Elmarket.by, магазине напольных покрытий lam.by, в магазинах (товары для дома) «Капасити»;

индивидуальная скидка по промокоду в интернет-магазине imarket.by;

2−7% в склад-магазине «Будни» (строительные материалы). Можно выпустить бесплатно карту Visa Gold «Матуля» или карту в пакете услуг «Классический».

МТБанк,

Masterсard «Халва Плюс» Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах. Например, в магазинах «Мягкая мебель», imarket.by — 2.5%, в ЦУМе, в товарах для дома IdeaDecor — 2%, в онлайн-гипермаркете 21vek.by, строймаркете «Склад на МКАД» — 3%, в магазине мебели Softcity — 3.5%, в салоне напольных покрытий «Сильный пол» — 4%, в магазине светильников и розеток Electrodom, в магазине кровельных и стеновых материалов «ДинадСтрой», в «Мир сантехники» — 4.5%, в интернет-магазине «Обои в дом», в салоне обоев и штор «7Х7» — 5%, в компании «Luker.by» — 8%. 19.90 BYN в год

Приорбанк По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях. Например, можно выпустить Visa Classic «Яркая», кэшбек которой (1%) за покупки от 10 BYN суммируется с манибеком KEYcard. Например, 4% в интернет-магазине metabud.by. И программа «Скидки для вас». Возможные скидки: от 2% до 10% в онлайн-гипермаркете 21vek.by;

3% в Kit.by, в сети салонов керамической плитки и интернет-магазине kranik.by;

5% в «РегионТехСнаб» (садовая и строительная техника);

7% в ТД «Электроинструменты», в салоне отделочных материалов «Глянец», в «Салоне дверей».

до 10% в сети салонов напольных покрытий «Сильный пол» и на производство заборов, ворот и ограждений из металла «Юнистрейд». 5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 30 апреля.

РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «CashUBack» Кэшбек 2% в универмагах (МСС-код 5311), магазинах электрооборудования (5732), оборудование, мебель и бытовые принадлежности (5712,5719, 5200, 5722). Кэшбек у партнеров: онлайн-магазин «Imarket BY» — 3.84%;

компания «Мебель Союз Контакт», натяжные потолки «ТЕХО», салон напольных покрытий «Империя пола», магазин «Жалюзивсем.рф» — 5%;

салон светильников «Огни города» — 7%;

магазин Domsad — 7.5%;

магазин мебели «I-MEBEL.BY» — 8.5%;

магазин мебели и бытовой техники «ДиаДим», производитель интерьерного декора EVIRO, салон штор «Уют и Стиль» — 10%. Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN. Бесплатно на 3 года.

Статусбанк,

Mastercard World «Статускарта» Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС»: в компании «МегаПростор» (окна, двери) — до 50%;

в группе компаний «НьюХаус» — до 25%;

в торговой сети «Твой» (мебель, бытовая техника) — до 20%;

вмагазине-складе «Будни», в компании «Софьен» (натяжные потолки), «СтеклоПак-Торг» (стеклопакеты), в сети салонов текстиля «Блакiт», в магазине «GlassMaster», в студии Gardin.by (шторы) — 10%;

в магазинах Домострой.BY и «Удачник» — до 7%;

в магазинах el’PORTA (двери), в компании МКтрейд, в сети магазинов «Империя обоев», в интернет-магазине и салонах «E-dom», в «ГласХаус» — 5%. Бесплатно на срок до 30 месяцев.