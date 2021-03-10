﻿ С каким «пластиком» выгоднее идти в магазин, если у вас ремонт. 12 карт с кэшбеком и скидками. 21.by
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С каким «пластиком» выгоднее идти в магазин, если у вас ремонт. 12 карт с кэшбеком и скидками

10.03.2021 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт — это всегда длительный, затратный и напряженный процесс, однако впоследствии приносящий радость и обновленное (или новое) пространство. Наступление тепла — подходящее время для строительства или обустройства своего жилища. FINANCE.TUT.BY решил узнать, с какими картами можно немного сэкономить на установке окон, покупке стройматериалов, мебели, сантехники, напольного покрытия и других необходимых в ремонте вещей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В таблице указана информация по дебетовым картам, по которым можно получить кэшбек (2% и выше) или скидку за покупки в строительных, мебельных магазинах, магазинах сантехники, при оплате ремонтных работ и т.п.

Название банка

Какой кэшбек/скидка

Стоимость

Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic

При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту, например, Карту№ 1. По ней начисляются 2% кэшбек в любимой категории. Если выбрать «Дом», кэшбек будет в строительных магазинах, магазинах сантехники, мебели, садовых магазинах, товарах для дома и за оплату работ ремонтных организаций

МСС-коды: 0763, 0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 5021, 5039, 5051, 5111, 5131, 5169, 5193, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5299, 5712−5714, 5718, 5719, 5734, 5817, 5971, 5978, 5992, 5996, 7210, 7211, 7216, 7217, 7342, 7349, 7623, 7641, 7692, 9751, 9753.

4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно.

Беларусбанк,
Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры»

По картам банка в рамках клуба начисляется кэшбек в организациях-партнерах. Например, по карте Mastercard Standard («Шчодры») кэшбек:

  • в интернет-магазинах patriotstroy.by, oboiminsk.by, promatras.by, buymebel.by, blumberg.by, metabud.by — 3%;
  • в магазинах «Аквамир»; установка и настройка акустики Lonmedia.by; проектирование, газоснабжение, сервисное обслуживание и отопительное оборудование novoe-teplo.by — 4%;
  • в магазинах «Доступная мебель» (mebel-delo.by), «Сантехника люкс» (sanlux.by), «Мебельный Экспресс» (euromebel.by), Dvertorg.by, в салонах кухонной мебели «Пан Кухарскi» — 5%;
  • в магазинах окон и натяжных потолков kbeokna.by, nashiokna.by, потолкивсем.бел, одинстандарт.бел; сварочные работы и установка заборов, ворот svarkamogilev.by; в магазинах дверей doors-market.by — 6%.

При оформлении в банке — 25 BYN, онлайн — 20 BYN.

Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,
Masterсard World «Дива»

По карте есть скидки у партнеров. Например,

в салоне дверей «Юркас» (mdveri.by), в магазине «Мир обоев», компания S-UNIT (натяжные потолки), салоне мебели «LORENZO», магазинах «Метрополис», «СтройСити» — 5%;

в салоне-магазине «Керамика» — 5−10%;
в магазинах «Магия декора», «Отличный выбор», в магазине товаров для ванны Super MagaziN, в магазине строительных материалов «Крепеж», в шоу-руме отделочных материалов «Хаус Мастер» — 10%;

на изготовление и установку оконных конструкций ТО Oknaroom — 20%.

Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в банке — 29.90 BYN за год, при оформлении онлайн — 19.90 BYN за 1-й год, потом — 2.30 BYN в месяц.

Ежемесячная плата не взимается при расчетах на 500 BYN и более в месяц либо при отсутствии расходных операций.

Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot

Кэшбек:

  • в магазине мебели axdeco.by, в магазине электрики и освещения elektrodom.by, в салоне плитки и сантехники «САНРУМ», в интернет-магазине товаров для отопления, водоснабжения и канализации из Европы arhiterm.by — 3%;
  • в магазине ugolok.by, в сети магазинов AMI Мебель, в магазине розеток и выключателей из Европы «Легранд», салоне напольных покрытий FLOOR STUDIO — 4%;
  • в магазине Dommelochi.by, в салоне «Жемчужина кухни», в интернет-магазине сантехники SantehAll.by, магазине обоев «Парк», устройство водоемов prudy.by, салоне декоративных штукатурок Prestige, в салоне отопительного оборудования;
  • IHEAT — 5%;
  • в салоне обоев и светильников Palazzo — 6%;
  • в магазине строительных инструментов budmarket.by, в магазине натяжных потолков PotolKOVAli — 7%;
  • в магазине светильников ЭльтронБел — 8%
  • в магазине Beliz.by — 10%.

Бесплатно на 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker

По карте можно установить любимую категорию «Дом», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.), или любимую категорию «21vek.by» с манибеком 5%.

МСС-коды магазинов категории «Дом»:

  • 5200 Товары для дома
  • 5712 Мебель, предметы для дома
  • 5719 Различная мебель для дома
  • 5722 Магазин товаров для дома
  • 5732 Электротовары
  • 5039 Строительные материалы
  • 5211 Пиломатериалы, строительные материалы
  • 5231 Стекло, краски, обои
  • 5198 Краски и лаки
  • 5713 Ковровое покрытие, ковры
  • 5950 Стекло, хрусталь

Максимальный кэшбек в месяц — 50 BYN.

4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно.

БПС-Сбербанк,
Visa Rewards Bonus

Можно подключить за 1 BYN (и обслуживание 1 BYN в месяц) любимую категорию «Дом, ремонт» и получать по ней повышенный кэшбек 2%.

Также предусмотрен манибэк в магазинах-партнерах:

  • мир сантехники «Водолей» — 2%;
  • салон напольных покрытий «Е-ламинат», lam.by — 3%;
  • онлайн-гипермаркет 21vek — 4%;
  • магазин «ДВЕРИ Вашему дому», Салон дверей «Метрополис», магазин «Фабрика света» fabrikasveta.by, магазины «Двери Чайков», «Дверной рай» — 5%.

0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.

Если рассчитываться на 450 BYN и более в месяц, комиссия не взимается.

Банк Дабрабыт

По картам банка действует программа лояльности «Кола». По ней предусмотрены скидки:

  • 50% на услуги, 30% на фурнитуру в магазине «Отличные двери» (ария.бел);
  • 30% в магазине «Ваша мебель»;
  • 20−22% в ЦУМе по понедельникам;
  • 7% в магазине товаров для интерьера «7Х7»;
  • 6% по промокоду DABRO и 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку в онлайн-гипермаркете 21vek.by;
  • до 6% в интернет-магазине AMD.by;
  • 5% в магазине строительных инструментов dlt.by, в салоне мебели VIVAT, в магазине дверей El porta, в магазине «Инструментмаркет», в ЦУМе;
  • 3% в магазине Elmarket.by, магазине напольных покрытий lam.by, в магазинах (товары для дома) «Капасити»;
  • индивидуальная скидка по промокоду в интернет-магазине imarket.by;
  • 2−7% в склад-магазине «Будни» (строительные материалы).

Можно выпустить бесплатно карту Visa Gold «Матуля» или карту в пакете услуг «Классический».

МТБанк,
Masterсard «Халва Плюс»

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.

Например, в магазинах «Мягкая мебель», imarket.by — 2.5%, в ЦУМе, в товарах для дома IdeaDecor — 2%, в онлайн-гипермаркете 21vek.by, строймаркете «Склад на МКАД» — 3%, в магазине мебели Softcity — 3.5%, в салоне напольных покрытий «Сильный пол» — 4%,

в магазине светильников и розеток Electrodom, в магазине кровельных и стеновых материалов «ДинадСтрой», в «Мир сантехники» — 4.5%, в интернет-магазине «Обои в дом», в салоне обоев и штор «7Х7» — 5%, в компании «Luker.by» — 8%.

19.90 BYN в год

Приорбанк

По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях.

Например, можно выпустить Visa Classic «Яркая», кэшбек которой (1%) за покупки от 10 BYN суммируется с манибеком KEYcard.

Например, 4% в интернет-магазине metabud.by.

И программа «Скидки для вас». Возможные скидки:

  • от 2% до 10% в онлайн-гипермаркете 21vek.by;
  • 3% в Kit.by, в сети салонов керамической плитки и интернет-магазине kranik.by;
  • 5% в «РегионТехСнаб» (садовая и строительная техника);
  • 7% в ТД «Электроинструменты», в салоне отделочных материалов «Глянец», в «Салоне дверей».
  • до 10% в сети салонов напольных покрытий «Сильный пол» и на производство заборов, ворот и ограждений из металла «Юнистрейд».

5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 30 апреля.

РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «CashUBack»

Кэшбек 2% в универмагах (МСС-код 5311), магазинах электрооборудования (5732), оборудование, мебель и бытовые принадлежности (5712,5719, 5200, 5722).

Кэшбек у партнеров:

  • онлайн-магазин «Imarket BY» — 3.84%;
  • компания «Мебель Союз Контакт», натяжные потолки «ТЕХО», салон напольных покрытий «Империя пола», магазин «Жалюзивсем.рф» — 5%;
  • салон светильников «Огни города» — 7%;
  • магазин Domsad — 7.5%;
  • магазин мебели «I-MEBEL.BY» — 8.5%;
  • магазин мебели и бытовой техники «ДиаДим», производитель интерьерного декора EVIRO, салон штор «Уют и Стиль» — 10%.

Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN.

Бесплатно на 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»

Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС»:

  • в компании «МегаПростор» (окна, двери) — до 50%;
  • в группе компаний «НьюХаус» — до 25%;
  • в торговой сети «Твой» (мебель, бытовая техника) — до 20%;
  • вмагазине-складе «Будни», в компании «Софьен» (натяжные потолки), «СтеклоПак-Торг» (стеклопакеты), в сети салонов текстиля «Блакiт», в магазине «GlassMaster», в студии Gardin.by (шторы) — 10%;
  • в магазинах Домострой.BY и «Удачник» — до 7%;
  • в магазинах el’PORTA (двери), в компании МКтрейд, в сети магазинов «Империя обоев», в интернет-магазине и салонах «E-dom», в «ГласХаус» — 5%.

Бесплатно на срок до 30 месяцев.

Франсабанк

По всем картам банка в рамках программы лояльности «Друзья» предусмотрены скидки до 20%.

Например, в магазинах «Окна века» okna-veka.by — 20%, в строительной компании «Форест Респект» и компании «БрестКомТерм» на котлы и тепловое оборудование — 5%.

MasterCard Standard стоит 25 BYN (счет в бел./росс. рублях) и 45 BYN (счет в евро/долларах) за 3 года.

Название банка

Какой кэшбек/скидка; cтоимость

Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic

При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту, например, Карту№ 1. По ней начисляются 2% кэшбек в любимой категории. Если выбрать «Дом», кэшбек будет в строительных магазинах, магазинах сантехники, мебели, садовых магазинах, товарах для дома и за оплату работ ремонтных организаций

МСС-коды: 0763, 0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 5021, 5039, 5051, 5111, 5131, 5169, 5193, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5299, 5712−5714, 5718, 5719, 5734, 5817, 5971, 5978, 5992, 5996, 7210, 7211, 7216, 7217, 7342, 7349, 7623, 7641, 7692, 9751, 9753.

4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно.

Беларусбанк,
Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры»

По картам банка в рамках клуба начисляется кэшбек в организациях-партнерах. Например, по карте Mastercard Standard («Шчодры») кэшбек:

  • в интернет-магазинах patriotstroy.by, oboiminsk.by, promatras.by, buymebel.by, blumberg.by, metabud.by — 3%;
  • в магазинах «Аквамир»; установка и настройка акустики Lonmedia.by; проектирование, газоснабжение, сервисное обслуживание и отопительное оборудование novoe-teplo.by — 4%;
  • в магазинах «Доступная мебель» (mebel-delo.by), «Сантехника люкс» (sanlux.by), «Мебельный Экспресс» (euromebel.by), Dvertorg.by, в салонах кухонной мебели «Пан Кухарскi» — 5%;
  • в магазинах окон и натяжных потолков kbeokna.by, nashiokna.by, потолкивсем.бел, одинстандарт.бел; сварочные работы и установка заборов, ворот svarkamogilev.by; в магазинах дверей doors-market.by — 6%.

При оформлении в банке — 25 BYN, онлайн — 20 BYN.

Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,
Masterсard World «Дива»

По карте есть скидки у партнеров. Например,

в салоне дверей «Юркас» (mdveri.by), в магазине «Мир обоев», компания S-UNIT (натяжные потолки), салоне мебели «LORENZO», магазинах «Метрополис», «СтройСити» — 5%;

в салоне-магазине «Керамика» — 5−10%;
в магазинах «Магия декора», «Отличный выбор», в магазине товаров для ванны Super MagaziN, в магазине строительных материалов «Крепеж», в шоу-руме отделочных материалов «Хаус Мастер» — 10%;

на изготовление и установку оконных конструкций ТО Oknaroom — 20%.

Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в банке — 29.90 BYN за год, при оформлении онлайн — 19.90 BYN за 1-й год, потом — 2.30 BYN в месяц.

Ежемесячная плата не взимается при расчетах на 500 BYN и более в месяц либо при отсутствии расходных операций.

Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot

Кэшбек:

  • в магазине мебели axdeco.by, в магазине электрики и освещения elektrodom.by, в салоне плитки и сантехники «САНРУМ», в интернет-магазине товаров для отопления, водоснабжения и канализации из Европы arhiterm.by — 3%;
  • в магазине ugolok.by, в сети магазинов AMI Мебель, в магазине розеток и выключателей из Европы «Легранд», салоне напольных покрытий FLOOR STUDIO — 4%;
  • в магазине Dommelochi.by, в салоне «Жемчужина кухни», в интернет-магазине сантехники SantehAll.by, магазине обоев «Парк», устройство водоемов prudy.by, салоне декоративных штукатурок Prestige, в салоне отопительного оборудования;
  • IHEAT — 5%;
  • в салоне обоев и светильников Palazzo — 6%;
  • в магазине строительных инструментов budmarket.by, в магазине натяжных потолков PotolKOVAli — 7%;
  • в магазине светильников ЭльтронБел — 8%
  • в магазине Beliz.by — 10%.

Бесплатно на 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker

По карте можно установить любимую категорию «Дом», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.), или любимую категорию «21vek.by» с манибеком 5%.

МСС-коды магазинов категории «Дом»:

  • 5200 Товары для дома
  • 5712 Мебель, предметы для дома
  • 5719 Различная мебель для дома
  • 5722 Магазин товаров для дома
  • 5732 Электротовары
  • 5039 Строительные материалы
  • 5211 Пиломатериалы, строительные материалы
  • 5231 Стекло, краски, обои
  • 5198 Краски и лаки
  • 5713 Ковровое покрытие, ковры
  • 5950 Стекло, хрусталь

Максимальный кэшбек в месяц — 50 BYN.

4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно.

БПС-Сбербанк,
Visa Rewards Bonus

Можно подключить за 1 BYN (и обслуживание 1 BYN в месяц) любимую категорию «Дом, ремонт» и получать по ней повышенный кэшбек 2%.

Также предусмотрен манибэк в магазинах-партнерах:

  • мир сантехники «Водолей» — 2%;
  • салон напольных покрытий «Е-ламинат», lam.by — 3%;
  • онлайн-гипермаркет 21vek — 4%;
  • магазин «ДВЕРИ Вашему дому», Салон дверей «Метрополис», магазин «Фабрика света» fabrikasveta.by, магазины «Двери Чайков», «Дверной рай» — 5%.

0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.

Если рассчитываться на 450 BYN и более в месяц, комиссия не взимается.

Банк Дабрабыт

По картам банка действует программа лояльности «Кола». По ней предусмотрены скидки:

  • 50% на услуги, 30% на фурнитуру в магазине «Отличные двери» (ария.бел);
  • 30% в магазине «Ваша мебель»;
  • 20−22% в ЦУМе по понедельникам;
  • 7% в магазине товаров для интерьера «7Х7»;
  • 6% по промокоду DABRO и 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку в онлайн-гипермаркете 21vek.by;
  • до 6% в интернет-магазине AMD.by;
  • 5% в магазине строительных инструментов dlt.by, в салоне мебели VIVAT, в магазине дверей El porta, в магазине «Инструментмаркет», в ЦУМе;
  • 3% в магазине Elmarket.by, магазине напольных покрытий lam.by, в магазинах (товары для дома) «Капасити»;
  • индивидуальная скидка по промокоду в интернет-магазине imarket.by;
  • 2−7% в склад-магазине «Будни» (строительные материалы).

Можно выпустить бесплатно карту Visa Gold «Матуля» или карту в пакете услуг «Классический».

МТБанк,
Masterсard «Халва Плюс»

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.

Например, в магазинах «Мягкая мебель», imarket.by — 2.5%, в ЦУМе, в товарах для дома IdeaDecor — 2%, в онлайн-гипермаркете 21vek.by, строймаркете «Склад на МКАД» — 3%, в магазине мебели Softcity — 3.5%, в салоне напольных покрытий «Сильный пол» — 4%,

в магазине светильников и розеток Electrodom, в магазине кровельных и стеновых материалов «ДинадСтрой», в «Мир сантехники» — 4.5%, в интернет-магазине «Обои в дом», в салоне обоев и штор «7Х7» — 5%, в компании «Luker.by» — 8%.

19.90 BYN в год

Приорбанк

По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях.

Например, можно выпустить Visa Classic «Яркая», кэшбек которой (1%) за покупки от 10 BYN суммируется с манибеком KEYcard.

Например, 4% в интернет-магазине metabud.by.

И программа «Скидки для вас». Возможные скидки:

  • от 2% до 10% в онлайн-гипермаркете 21vek.by;
  • 3% в Kit.by, в сети салонов керамической плитки и интернет-магазине kranik.by;
  • 5% в «РегионТехСнаб» (садовая и строительная техника);
  • 7% в ТД «Электроинструменты», в салоне отделочных материалов «Глянец», в «Салоне дверей».
  • до 10% в сети салонов напольных покрытий «Сильный пол» и на производство заборов, ворот и ограждений из металла «Юнистрейд».

5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 30 апреля.

РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «CashUBack»

Кэшбек 2% в универмагах (МСС-код 5311), магазинах электрооборудования (5732), оборудование, мебель и бытовые принадлежности (5712,5719, 5200, 5722).

Кэшбек у партнеров:

  • онлайн-магазин «Imarket BY» — 3.84%;
  • компания «Мебель Союз Контакт», натяжные потолки «ТЕХО», салон напольных покрытий «Империя пола», магазин «Жалюзивсем.рф» — 5%;
  • салон светильников «Огни города» — 7%;
  • магазин Domsad — 7.5%;
  • магазин мебели «I-MEBEL.BY» — 8.5%;
  • магазин мебели и бытовой техники «ДиаДим», производитель интерьерного декора EVIRO, салон штор «Уют и Стиль» — 10%.

Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN.

Бесплатно на 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»

Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС»:

  • в компании «МегаПростор» (окна, двери) — до 50%;
  • в группе компаний «НьюХаус» — до 25%;
  • в торговой сети «Твой» (мебель, бытовая техника) — до 20%;
  • вмагазине-складе «Будни», в компании «Софьен» (натяжные потолки), «СтеклоПак-Торг» (стеклопакеты), в сети салонов текстиля «Блакiт», в магазине «GlassMaster», в студии Gardin.by (шторы) — 10%;
  • в магазинах Домострой.BY и «Удачник» — до 7%;
  • в магазинах el’PORTA (двери), в компании МКтрейд, в сети магазинов «Империя обоев», в интернет-магазине и салонах «E-dom», в «ГласХаус» — 5%.

Бесплатно на срок до 30 месяцев.

Франсабанк

По всем картам банка в рамках программы лояльности «Друзья» предусмотрены скидки до 20%.

Например, в магазинах «Окна века» okna-veka.by — 20%, в строительной компании «Форест Респект» и компании «БрестКомТерм» на котлы и тепловое оборудование — 5%.

MasterCard Standard стоит 25 BYN (счет в бел./росс. рублях) и 45 BYN (счет в евро/долларах) за 3 года.

Также если у вас есть «Моцная картка» (либо ее можно оформить в Белинвестбанке, БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ, БСБ Банке, Белагропромбанке, Идея Банке, Банке Решение и Цептер Банке), то будут скидки в мебельном магазине «Настоящая мебель», универмаге «Беларусь», сети магазинов «Дом мебели» 3%; в ТЦ «Кирмаш», в сети магазинов «Дом мебели Свислочь», «Обои люкс» — 5%; в интернет-магазинах «BOSCH Professional ЦЕНТР», «Kärcher», в мебельном «MebelArt» — 7%, в ГУМе и магазине «Удачник» — до 7%; в ТЦ «На Немиге» — 8%; в группе компаний BLACK RED WHITE — до 10%, в компании «Мебель Холл» — до 15%; в ЦУМе — до 20%.

 
 
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FINANCE.TUT.BY решил узнать, с какими картами можно немного сэкономить на установке окон, покупке стройматериалов, мебели, сантехники, напольного покрытия и других...
 
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