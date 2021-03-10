Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Хотя Александр Лукашенко и подчеркивает, что верен союзническим обязательствам перед Россией, он не готов ради них поступиться контролем даже над самой малой частью территории своей страны.



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2 марта на совещании Лукашенко сообщил, что на недавней встрече с Владимиром Путиным сделал ему предложение возобновить совместное боевое дежурство летчиков обеих стран на российских самолетах в воздушном пространстве Беларуси. Подобное практиковалось в 2014 году, когда в Минске проводился чемпионат мира по хоккею.

При этом речь не идет о создании российской авиабазы. «Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить... Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — разъяснил Лукашенко суть своего предложения.

Он добавил: «Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно надо просить тогда и вооружение к этим самолетам».

Некоторые комментаторы сделали вывод, что, предлагая совместное боевое дежурство, Лукашенко хочет отвертеться от настойчивых требований Москвы разместить в Беларуси полноценную российскую военно-воздушную базу.

Первая попытка не удалась

Напомню, что впервые план создания авиационного гарнизона вооруженных сил России на территории Беларуси огласил российский министр обороны Сергей Шойгу в апреле 2013 года в Минске на встрече с Лукашенко. На территории нашей страны к 2015 году намечалось разместить истребительный авиаполк. Для начала уже в 2013 году предполагалось создать здесь авиационную комендатуру и поставить на боевое дежурство звено российских боевых самолетов.

На первых порах казалось, что события развиваются в соответствии с планами Москвы. В декабре 2013 года на аэродроме 61-й истребительной авиабазы в Барановичах начало нести боевое дежурство звено российских истребителей Су-27П.

Правовой основой для их пребывания в нашей стране стали соглашения об охране воздушных границ Союзного государства и о Единой региональной системе ПВО. Нормативная база ограничивала срок пребывания каждой смены российских летчиков на белорусской территории двумя месяцами. Для постоянного нахождения их в нашей стране необходимо было подписать и ратифицировать соответствующее межправительственное соглашение.

Однако с этим дело не заладилось. Время шло, а ситуация с российской авиабазой в Беларуси становилась все более и более неопределенной.

Между тем в Москве не собирались отказываться от своих замыслов. 19 сентября 2015 года Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с белорусской стороной и подписать соглашение о размещении базы. Его проект был размещен на сайте Кремля, что противоречило общепринятой практике. Обычно проекты документов такого рода остаются конфиденциальными вплоть до момента их подписания, а то и дольше.

Обнародование подобной информации накануне президентских выборов в Беларуси выглядело как акт информационного давления на Лукашенко, решавшего нелегкую задачу мобилизации своего электората в условиях экономических трудностей. Что объясняет резкую реакцию белорусского официального лидера. 11 октября 2015 года в ходе импровизированного брифинга на избирательном участке он категорически заявил : «Нам не надо никаких баз».

И дальше, несмотря на настойчивые напоминания российской стороны, он неуклонно придерживался этой позиции.

Дискуссия на эту тему время от времени возобновлялась. 25 сентября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, давая интервью «Коммерсанту», назвал отказ Минска размещать российскую военную авиабазу на своей территории «неприятным эпизодом» .

В ответ глава белорусского МИД Владимир Макей изложил позицию своего руководства, согласно которой сегодня, когда имеется ракетное оружие дальнего действия, у России нет необходимости размещать военно-воздушную базу на территории Беларуси. «Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе», — подчеркнул Макей.

Чтобы погасить нежелательную полемику, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает планов размещения еще одного своего военного объекта на территории ближайшего союзника.

Теперь Москва может оказаться настойчивее

Однако независимые эксперты (прежде всего из числа бывших военных) склонны считать, что Москва вполне может вернуться (и, возможно, уже вернулась на недавних переговорах в Сочи) к теме истребительной авиабазы на территории Беларуси.

Почему этот вопрос важен для российского руководства? Вряд ли дело заключается в военной целесообразности.

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В октябре 2019 года первый зампред одного из комитетов Госдумы России, выходец из ВПК Владимир Гутенев заявил: «С точки зрения оборонительной стратегии, о которой неоднократно говорил наш президент [Владимир Путин], размещать современные боевые самолеты на передовой линии было бы крайне неразумно. Мы хорошо помним, что стало с аэродромами передового базирования ВВС Красной армии в июне 1941 года».

Как представляется, ближе к реальности версия о том, что размещение российской авиабазы в Беларуси могло бы стать сильнейшим ударом по странам Балтии, Польше и Украине в ожесточенной информационной войне между ними и Россией.

Также очевидно, что создание полноценной военной базы на белорусской территории продемонстрирует усиление российского военного присутствия на плацдарме в центре Европы. Особенно если для этого объекта удастся «выбить» экстерриториальный статус.

Вдобавок высказывается мнение, что если возникнет угроза (подлинная или мнимая) такой военной базе со стороны внешнего врага или протестующих внутри страны, Россия получает повод для вмешательства в белорусские дела под предлогом защиты своего объекта.

Лукашенко, естественно, не хочет, чтобы Москва получала такой мощный рычаг воздействия на ход событий в Беларуси. Не желая окончательно закрывать для себя западный вектор, он вполне может вернуться к старой тактике «замыливания» вопроса. Возможно, именно поэтому он сейчас предлагает совместное боевое дежурство вместо полноценной авиабазы.

Но на этот раз Кремль может оказаться настойчивее. Ведь Лукашенко теперь от него гораздо более зависим, чем до выборов 9 августа 2020 года.