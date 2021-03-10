|
«Я отказала мужчине, а теперь сама хочу сделать ему предложение». Мы нашли новые образы для смелой Анны
Источник материала: Tut.by
В начале недели
Вот письмо, которое она прислала в редакцию:
— Добрый день! Вчера, когда увидела анонс конкурса, решила, что обязательно напишу вам.
Начну с краткой информации о себе: меня зовут Анна, мне 43 года, у меня двое детей (мальчишки — 13 и 10 лет), есть любимый мужчина (о нем чуть позже), кот и собака. Я работаю экономистом.
Изначально думала, что буду писать о том, что меня окружают мои любимые родненькие мужчины, ради которых мне нужно выглядеть хорошо. Но понимаю, что таких писем будет много. И особенное внимание будут привлекать многодетные мамочки, у которых этих любимых родненьких побольше, чем у меня.
Потом думала, что напишу о том, как тяжело стало после августа. Что пропало желание ходить к парикмахеру, косметологу и на маникюр. Что нет сил идти в магазин за новой юбкой, потому что не это сейчас главное. И здесь понимаю, что писем подобного рода будет очень много.
Пока я прокручивала в голове эти мысли, прошел суд над моей лучшей подругой — ей дали 15 суток. Первое, о чем подумала, что я не имею права мерять наряды-стричься-краситься, пока она там. Она очень домашняя, любимица семьи и друзей, очень коммуникабельная и веселая. У меня даже была мысль, что лучше бы мне дали эти сутки — я жестко бита жизнью, всякое повидала и пережила, вынесла бы и это.
Но потом пришла мысль, что мне самой очень нужна помощь — именно сейчас. Вчера мои дети, наверное, впервые увидели, как я плачу. Просто сижу и рыдаю от того, что кроме письма ничем не могу поддержать свою подругу. И от того понимания, что мне самой очень нужна поддержка.
Есть еще один аргумент, почему именно я должна получить этот подарок. Он связан с моим мужчиной. Мы вместе 17 лет. Многое пережили. Построили дом. У нас растут замечательные сыновья. Но! Мы не женаты.
Два года назад на 8 марта он купил кольцо и сделал мне предложение. Дети очень радовались, а я кольцо взяла, но не приняла предложение (в то время мне нужно было ложиться на серьезную операцию и я восприняла это предложение как акт жалости).
На сегодня я готова сделать ему предложение сама- не хватает только новой прически! Если честно, я даже купила туфли и сшила свадебное платье — настолько уверена, что он согласится.
Мы тоже уверены. Но что там было обязательным условием для того, чтобы решиться на этот шаг? Новая прическа? Легко!
Преображение Анны мы начинаем в
Мастер подобрала для Анны удлиненное каре, которое уже второй сезон остается на пике моды, а также сделала СПА-окрашивание, используя бренд NAK — один из лучших на рынке.
С новой прической Анне уже стала выглядеть свежее — более юной и отдохнувшей.
Осталось добавить лифтинг-макияж, который скроет следы стресса, и объемную укладку, которая подчеркнет красивые переливы нового оттенка волос. С этим легко справятся мастера салона красоты «Две кисточки» — Елена Протас и Анастасия Дедечко.
Образ стильной и «дорогой» леди диктует и обновление гардероба. Какими должны быть вещи такой женщины? Эффектными (потому что может!), расслабленными (кому что доказывать!) и совершенно точно не скучными. Где найти именно такие, точно знает наш
— Анна — дама с сильным характером, которая уверенной поступью шагает по земле. Мне хотелось немного вывести ее за привычные рамки и попробовать образы, которые ей будут в новинку.
Запомните главное правило: чем старше вы становитесь, тем элегантнее и вместе с тем современнее должен быть ваш стиль. Это позволит избежать образа «я тетенька», который редко кому к лицу и по душе.
Образ первый — смелая женщина, которая знает чего хочет
На героине: костюм
Образ второй — элегантный, на случай, если нужно закосить под «нежную и хрупкую» женщину
На героине: платье
Образ третий — стильная жена и мама ждет, когда мальчики сами приготовят ужин
На героине: джинсовый комплект MurMur, обувь Fresko, сумка Mia.
До и после:
— Я так рада, что отправила заявку, — делится впечатлениями Анна. — Мне была очень нужна помощь именно в моральном плане: переключиться, расслабиться, хоть какое-то время не думать о проблемах близких людей (кстати, как раз сегодня вечером, в день выхода материала, подруга Анны выйдет на свободу, — Прим. редакции).
В моей жизни было очень много трудных ситуаций — и со всем я справлялась. Но события этого года повлияли на меня слишком сильно — будем считать, что с этого момента и начнется светлая полоса.
Предложение своему любимому я еще не сделала, но после выхода материала нужно будет поспешить, а то он узнает о нем не от меня, а из статьи. (Улыбается). Два года назад я категорично ему отказала, потому что была уверена, что это просто жест жалости и поддержки. А-ля «вдруг ты хоть этим утешишься». Ну, согласитесь, странно: 15 лет брак был нам не нужен, а теперь вот, как только мне на операцию ложиться, понадобилось мое «да». Короче, не только отказала, но еще и высказала претензию. (Смеется.)
Спустя ровно два года я многое переосмыслила и научилась говорить «да». В том числе и модным экспериментом. Поначалу в общении со стилистом я по привычке решать всё самостоятельно пыталась рулить процессом и командовать, но быстро поняла, что в этот раз так не получится. Это меня обескуражило. (Смеется.) Но в итоге опыт оказался мега-позитивным: я увидела себя совершенно иной! Иногда нужно просто сказать: «Девочки, сделайте мне красиво!» — и хоть раз в жизни просто довериться тому, что предлагает жизнь.
LADY выражает благодарность команде проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я отказала мужчине, а теперь сама хочу сделать ему предложение». Мы нашли новые образы для смелой Анны
В начале недели мы выпустили первую часть нашего ежегодного проекта «Преображение» с Мариной, которая находит в себе силы улыбаться, даже когда очень грустно. А...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)