Топ-5 хороших смартфонов прошлого, которые можно купить и сейчас

Источник материала: Tut.by

Флагманские смартфоны, как правило, стоят от тысячи долларов и больше. Впрочем, и создаются они с прицелом на то, что останутся актуальны как минимум еще несколько лет. Вспомнили пять таких аппаратов и рассказываем, сколько они сейчас стоят в Беларуси.





Со смартфонами Apple ситуация проще всего: они реально не устаревают годами и долго поддерживаются самим производителем. То есть на них постоянно приходят обновления ПО как с апдейтами для системы безопасности, так и с новыми функциями. А еще из-за повышенной популярности найти аксессуары — те же чехлы — для айфона, которому несколько лет, довольно просто.

Самый «древний» аппарат в подборке — iPhone Xr из 2018 года. Но назвать девайс устаревшим как-то не получается. По сути, если не зацикливаться на одинарной основной камере (12 Мп), он мало чем уступает девайсам даже конца 2021 года. Судите сами: в активе Xr — экран на 6,1 дюйма с IPS-матрицей — панели такой же диагонали используются и в самых современных моделях Apple — процессор A12 Bionic (7-нм техпроцесс), задела по мощности у которого хватит еще на пару лет вперед, а также другие флагманские фишечки вроде стереодинамиков и технологии защиты от воды и пыли (стандарт IP67).

В общем, если вы хотите относительно бюджетно войти в экосистему гаджетов Apple, iPhone Xr — один из самых выгодных вариантов. Дешевле, наверное, окажется только iPhone SE (2020). Но последний гаджет все-таки компромиссный. У него и экран меньше, и батарея держит хуже, да и жестового управления нет — приходится довольствоваться устаревшей физической клавишей Home.





Гаджет конца 2019 года. По аналогии с iPhone Xr можно сделать вывод, что актуальным он останется еще дольше, ведь и появился на год позже — так и есть. Но главная особенность девайса не в этом. Если вы хотите найти маленький, но современный телефон от Apple, то это едва ли не единственный хороший вариант. Диагональ OLED-дисплея iPhone 11 Pro составляет 5,8 дюйма. То есть управлять аппаратом без проблем получится одной рукой, да и в карман джинсов устройство поместится запросто.

Все остальные характеристики у аппарата топовые даже по сегодняшним меркам, спустя полтора года после релиза. Процессор еще новее и мощнее — A13 Bionic — камера уже тройная (каждый датчик по 12 Мп), используются алгоритмы ИИ для автоматического улучшения кадров, есть сертификация защиты от воды по стандарту IP68, те же стереодинамики, система распознавания лиц Face ID.

Единственный момент: даже спустя столько времени после начала продаж смартфон все еще достаточно дорогой. В целом за его стоимость можно выбрать какой-нибудь флагман на Android из 2021 года.





Этот девайс можно охарактеризовать так: «Последний из могикан». Ведь он стал одним из последних флагманских девайсов от Huawei, который оснащался всеми сервисами компании Google. То есть в активе смартфона есть магазин приложений Play Маркет, синхронизация Google-профиля и другие особенности, присущие привычным Android-гаджетам.

К тому же смартфоны серии P от Huawei всегда отличались упором на основные камеры, созданные в сотрудничестве с Leica. P30 Pro не стал исключением. Даже сегодня он если и не поражает воображение качеством фотографий, то уж точно не ударит в грязь лицом. Набор основных фотомодулей у телефона такой: 40 Мп + 8 Мп (5-кратный оптический зум) + 20 Мп («ширик»).

По остальным характеристикам все также в порядке: смартфон все еще получает патчи для системы безопасности, оснащается экраном на 6,47 дюйма с OLED-матрицей, корпусом с поддержкой защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а также батарейкой на 4200 мАч. Держит заряд девайс день-полтора точно. Из досадных минусов — например, отсутствие стереодинамиков, а также поддержка карт памяти только своего проприетарного формата.





А с этим гаджетом второй половины 2019 года я сам провел несколько месяцев, в течение которых аппарат использовался как основной — особых претензий к нему не было. Стоит добавить, что мой нынешний основной смартфон — это Galaxy Note20 Ultra. Будет обидно, если в 2021 году линейки Galaxy Note прервут (об этом в Сети ходят упорные слухи). Впрочем, официальных комментариев производителя по этому поводу не поступало.

Что касается Galaxy Note10+: у смартфонов Samsung в последние несколько лет отлично обстоят дела с обновлениями. Так, наш девайс из августа 2019 года недавно получил Android 11 с оболочкой One UI 3.1 — такая же версия системы используется и на новейшем Galaxy S21 Ultra, которому нет еще и нескольких месяцев.

В Note10+ используется стеклянный корпус с защитой IP68, есть стереодинамики, поддержка платежной системы Samsung Pay. Стоит добавить, что в названных выше айфонах также поддерживается альтернативный Apple Pay, а еще фирменное перо S Pen. Кроме того, оперативной памяти в стандартной конфигурации — 12 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ. Это много даже по сегодняшним меркам.

В активе также экран на 6,8 дюйма, основная камера с тремя фотомодулями разрешением в 12 Мп, 12 Мп и 16 Мп и батарейка на 4300 мАч. На полном заряде смартфон, правда, держится не более суток. Помню и раздражающий недостаток, от которого избавились в более поздних смартфонах бренда: в Note10+ клавиша питания располагается на левой боковине корпуса. Дотягиваться до нее не очень удобно.

Honor 20 Pro



Фото: GSMArena

Ситуация тут примерно такая же, что и с Huawei P30 Pro. По сути, наш Honor 20 Pro — его чуть упрощенная копия, которая и стоит дешевле. При этом все сервисы Google здесь на месте — ограничивать себя чем-то не приходится. Будем надеяться, что после сепарации Honor от Huawei в будущих смартфонах компании сервисы Google появятся вновь. Тогда их снова получится рекомендовать без каких-либо «но».

Что с самим Honor 20 Pro: у него нет технологии защиты от воды и пыли или, скажем, технологии беспроводной подзарядки. Но еще раз: что почти два года назад, что сейчас девайс стоит существенно меньше в сравнении с флагманами уровня выше.

Зато в активе — экран на 6,26 дюйма, четверная камера с модулями разрешением в 48 Мп, 8 Мп (3-кратный оптический зум), 16 Мп («ширик») и 2 Мп (макро), а также батарейка на 4000 мАч.