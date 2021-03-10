Источник материала: Хартия'97

Во время акции белорусы «попрощались» с усатым фашистом 10.03.2021, 8:10

Видеофакт.

Один из революционных районов провел акцию под названием «проводы зимы».

Во время акции белорусы «попрощались» с усатым фашистом и сожгли символическую фигуру, одетую в красно-зеленые цвета.

Видео опубликовал телеграм-канал «Усы Лукашенко» .

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