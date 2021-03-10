|
Во время акции белорусы «попрощались» с усатым фашистом
Источник материала: Хартия'97
Во время акции белорусы «попрощались» с усатым фашистом
Видеофакт.
Один из революционных районов провел акцию под названием «проводы зимы».
Во время акции белорусы «попрощались» с усатым фашистом и сожгли символическую фигуру, одетую в красно-зеленые цвета.
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)