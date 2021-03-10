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Завершено следствие по делу охотника, случайно застрелившего своего товарища в лесу

10.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

52-летний мужчина не поставил ружье на предохранитель – и оно выстрелило

Напомним, несчастный случай произошел 6 декабря прошлого года в лесном массиве на территории Барановичского района. Туда на охоту отправились двое приятелей – 52-летний и 68-летний мужчины. В ходе охоты они решили сделать привал, перекусить и выпить. Был и алкоголь. В ходе этого привала и произошел злосчастный выстрел.

«Не поставленное на предохранитель заряженное ружье  находилось на плече обвиняемого. Наклонившись за продуктами, он удерживал его за приклад, направив тем самым ствол в сторону своего товарища. Во время наклона спусковой крючок ружья зацепился за ножны ножа, закрепленного на поясе, в результате чего произошел выстрел», – рассказал детали инцидента официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Случайный выстрел получился точным – приятель охотника умер на месте. А в отношении виновника инцидента возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности). Следствие по нему завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемый до суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальные санкции по инкриминируемой мужчине статье предусматривают лишение свободы до трех лет, но дело может обойтись ограничением свободы или исправительными работами, пишет vb.by
 
 
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52-летний мужчина не поставил ружье на предохранитель – и оно выстрелило
 
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