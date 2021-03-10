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Украина не ответила на запросы о лицах, причастных к террористической деятельности

10.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина не ответила на запросы Беларуси о группах Автуховича и Олиневича, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Эти люди - подготовленные... И наши партнеры где-то, возможно, закрывают на это глаза. Один из примеров я могу привести - наши украинские партнеры обычно на уровне МИД Украины реагируют резко по этим направлениям, но, к сожалению, по группе Олиневича и по группе Автуховича мы направили запросы конкретные, с фактами, телефонами, фамилиями причастных лиц по линии Генпрокуратуры в рамках отдельных поручений. Ответы нами не получены", - сказал Тертель. 

При этом он уточнил, что по группе Олиневича была получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запросов. "Это не соответствует нашим партнёрским отношениям с Украиной и мы считаем, что создаёт угрозу для нашего государства в перспективе", - цитирует interfax.by подчеркнул глава КГБ. 

Тертель также заявил, что с территории Украины большими партиями доставляется оружие "для последующего использования с целью дестабилизации ситуации". 

Как сообщалось, Комитет госбезопасности Беларуси в феврале внес 17 человек в перечень физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности. 

Обновлённый перечень размещен на сайте КГБ. Комитет добавил туда участников групп Николая Автуховича и  Игоря Олиневича. 

В конце декабря 2020 года Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Беларуси группа Автуховича готовила теракты по всей стране. "Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - сказал президент. Задержанные "готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять", утверждал Лукашенко. Киев категорически отверг эти заявления, назвав их очередными инсинуациями.
 
Олиневич и ещё трое анархистов были задержаны на белорусско-украинской границе 28 октября. Как сообщал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, у задержанных было обнаружено обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и другое снаряжение. По данным КГБ, формирование преступной группы происходило на территории Украины.
 
 
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Украина не ответила на запросы Беларуси о группах Автуховича и Олиневича, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель в...
 
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