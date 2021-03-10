ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Красного Креста – Саше Филипенко: Не хочет ругаться с писателем

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Ранее известный писатель написал Петеру Мауреру открытое письмо, в котором задал вопрос: «Не кажется ли Вам, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей больше нельзя?»

Президент Красного Креста – Саше Филипенко: Не хочет ругаться с писателем

Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

– Мне наконец ответил Президент Международного Красного Креста, – поделился развитием событий Саша Филипенко. – В эфире швейцарского радио Петер Маурер с улыбкой заявил, что не хочет ругаться с писателем, творчество которого ценит. На этом можно было бы остановиться и отправиться инспектировать белорусские тюрьмы, но Петер Маурер в очередной раз заявил, что никудашеньки не поедет.

Президент МККК сослался на отсутствие мандата, который позволил бы ему и его коллегам войти в белорусские тюрьмы. В общем, пока не начнется полномасштабная война — он бессилен. В мирное время Красный крест способен только участвовать в фальсификации выборов в Беларуси, но этого Петер Маурер в эфире швейцарского радио почему-то не сказал.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее известный писатель написал Петеру Мауреру открытое письмо, в котором задал вопрос: «Не кажется ли Вам, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время акции белорусы «попрощались» с усатым фашистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by