Президент Красного Креста – Саше Филипенко: Не хочет ругаться с писателем

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Ранее известный писатель написал Петеру Мауреру открытое письмо , в котором задал вопрос: «Не кажется ли Вам, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей больше нельзя?»





Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

– Мне наконец ответил Президент Международного Красного Креста, – поделился развитием событий Саша Филипенко. – В эфире швейцарского радио Петер Маурер с улыбкой заявил, что не хочет ругаться с писателем, творчество которого ценит. На этом можно было бы остановиться и отправиться инспектировать белорусские тюрьмы, но Петер Маурер в очередной раз заявил, что никудашеньки не поедет.

Президент МККК сослался на отсутствие мандата, который позволил бы ему и его коллегам войти в белорусские тюрьмы. В общем, пока не начнется полномасштабная война — он бессилен. В мирное время Красный крест способен только участвовать в фальсификации выборов в Беларуси, но этого Петер Маурер в эфире швейцарского радио почему-то не сказал.