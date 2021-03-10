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Гол Шаранговича не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Источник материала: Навiны
Клуб белорусского нападающего Егора Шаранговича потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня ночью «Нью-Джерси» на чужой арене в овертайме уступил «Вашингтону» — 4:5.
Наш соотечественник отметился заброшенной шайбой, сократив счет до 3:4.
Это уже четвертый гол белоруса.
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Клуб белорусского нападающего Егора Шаранговича потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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