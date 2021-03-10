Апелляция на приговор Витольду Ашурку будет рассмотрена в закрытом режиме

Рассмотрение апелляции на приговор гродненскому областному координатору Движения «За Свободу» Витольду Ашурку пройдет 8 апреля в закрытом режиме, сообщил БелаПАН брат активиста Андрей Ашурок.





По его словам, заседание состоится в Гродненском областном суде. «Все пройдет в закрытом режиме, не будет ни Витольда, ни адвоката», — сказал собеседник.

Он скептически оценивает шансы на пересмотр приговора: «Я считаю, что приговор, к сожалению, останется без изменений».

18 января суд Лидского района (Гродненская область) приговорил Витольда Ашурка к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса) и нападении на милиционера (ст. 364 УК). Процесс проходил в закрытом режиме. 26 января защита обжаловала приговор. Белорусские правозащитники признали Ашурка политзаключенным.

До рассмотрения апелляции Ашурок находится в гродненской тюрьме №1. В письме друзьям он сообщил, что поставлен на профилактический учет и на него перед прогулкой от камеры до дворика одевают наручники. «Воспринимаю это обстоятельство как признание того факта, что я сделал все правильно», — написал политик.

Поддержать Витольда Ашурка на вынесение приговора пришло около 70 человек, они встретили приговор суда возгласами «Позор!» и «Жыве Беларусь!». По факту поведения граждан в зале суда возбуждено дело по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

Кроме того, начато административное производство по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. По нему уже оштрафовано несколько человек, присутствовавших на суде.