Сравнили цены на мобильный интернет у A1, МТС и life:)

Источник материала: Onliner Сегодня почти у каждого есть много устройств, которые нуждаются в мобильном интернете, но которым не нужна голосовая связь. Планшеты, модемы, устройства для умного дома, даже некоторые модели ноутбуков — эти и многие другие девайсы позволят вам оставаться на связи в любом месте, причем даже без Wi-Fi. По большому счету нынче и смартфон — вещь больше для интернета, а не для голосовых звонков (вы помните, когда кому-нибудь звонили?). Сегодня посмотрим, что потребителям чистого мобильного интернета, не отягощенного другими услугами, предлагают A1, МТС и life:).

В последний раз обзор таких тарифов мы делали почти год назад. За это время изменилось многое. В первую очередь, конечно, поднялись цены. Кроме того, все предложения от разных операторов максимально сблизились по условиям — даже МТС все-таки перешел на условные безлимиты, которые ранее внедрили A1 и life:).

Так как предложения операторов отныне похожи, то нет ничего проще, чем разделить их по категориям: и цены более-менее сравнимы, и объем трафика на неограниченной скорости. Разве что A1 чуть выбивается из этой схемы, поскольку у провайдера нет включенных в тарифы объемов трафика — только безлимит с ограничением по скорости да подписка на «Voka ТВ».

До 10 рублей

В прошлый раз эта категория называлась «До 9 рублей», но сейчас все это бессмысленно: тарифы подняли все, даже life:).





A1. «Анлим XS» — младший тариф линейки, в котором оператор полностью ушел от объема трафика. Качай что хочешь и сколько хочешь, но на скорости до 1 Мбит/с. Ограничение серьезное: все-таки с такой скоростью видео не посмотришь, да и веб-серфинг может напрягать. Изменение по сравнению с прошлым годом одно: подорожание тарифа на 35 копеек.

МТС. Оператор наконец сдался под давлением конкурентов и тоже предложил условные безлимиты. Вся предыдущая линейка «Интернет Mini/Midi/Maxi» списана в утиль, а вместо нее запущена серия тарифов «Безлимит Mini/Midi/Maxi». При этом остался объем трафика 10 ГБ — его можно использовать на максимально возможной скорости. После его исчерпания активируется безлимит на скорости 1 Мбит/с — как у A1. Одновременно все это дело стало дороже по сравнению с предшественником почти на 80 копеек.

life:). Условия, которые предлагает оператор, почти не отличаются от «Безлимит Mini», только вместо 10 ГБ получаем 9 ГБ. Зато и абонплата на 2 рубля ниже.





До 15 рублей

Имея в кармане свободные 10—15 рублей, пользователь может рассчитывать уже на 20, а то и 30 ГБ интернета на неограниченной скорости доступа. Этого уже может быть достаточно, например, для томных дачных вечеров. Видео, музыка — хватит на многое, если не перебарщивать.





A1. Единственное отличие от предыдущего тарифного плана — вдвое подросшая скорость доступа в сеть. И, конечно, цена. По сравнению с «Анлим XS» абонплата выше примерно в полтора раза. Отметим, что годом ранее этот тариф стоил на полрубля дешевле.

МТС. Все как у A1, но совсем чуть-чуть дороже и плюс 15 ГБ на неограниченной скорости. Любопытно, что прошлогодний «Интернет Midi» был не только на 2 рубля и 15 копеек дешевле, но и предлагал на 5 ГБ больше трафика. Но безлимита на скорости 2 Мбит/с не было.

life:). В предложении этого оператора указаны две абонплаты: первая — для жителей Минска, а вторая — для тех, кто живет в областных центрах и регионах. Забавно, что для минчан подорожание составило 60 копеек, а жителям регионов приходится платить почти на рубль больше, чем годом ранее.





До 20 рублей

Это еще не полноценный безлимит (в смысле вообще без ограничений, в том числе по скорости), но для большинства пользователей максимально приближается к тому.





A1. Скорость доступа в сеть составляет 4 Мбит/c — уже можно пытаться смотреть видео, если не рассчитывать на высокое разрешение. По сравнению с нашим предыдущим обзором тарифов «Анлим M» подорожал на 71 копейку.

МТС. На этот раз объем включенного трафика остался прежним — 30 ГБ. А за дополнение в виде условного безлимита приходится доплачивать 3 рубля по сравнению с тарифом «Интернет Maxi».

life:). Удивительно, но это единственное предложение из всех, которое за год не подорожало. Как и раньше, за «Безлимит Про» надо заплатить около 16 рублей, получив за них свои 60 ГБ трафика и безлимит на скорости 4 Мбит/с.





Настоящий безлимит

Пытаемся найти предложения, в которых не будет ограничений ни по скорости, но по объему трафика. Отдельных таких тарифов не наблюдается. Но можно подобрать что-то из «обычных» тарифных планов, ориентированных на использование в смартфонах.





A1. У оператора есть тариф «Без лимита», но там уж очень много условий и ограничений. Полноценный же безлимит, как и раньше, предлагает «Smart Бесконечный». С прошлого года он подорожал на 2,5 рубля и теперь стоит 62,5 рубля в месяц.

МТС. Связка из тарифа «Легко сказать» и услуги «Безлимит на сутки» (она автоматически продляется каждый день) сегодня обходится почти в 100 рублей. Дорого! Проще совсем не заморачиваться и ничего не подключать, а использовать интернет от МТС в рамках «Открытого интернета». В таком случае за безлимит сверх 60 ГБ вы заплатите 104 рубля. А если вдруг уложитесь в 60 ГБ, то оплата будет вдвое меньше.

life:). У этого оператора тоже работает связка из двух предложений: «Шейк» и «Безлимит». Правда, такого абсурда, что он стоит дешевле, чем «Безлимит Про», уже нет, так как стоимость последнего не изменилась, а связка «Шейк» и «Безлимит» стала дороже почти на 3 рубля.