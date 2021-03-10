ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мария Колесникова остается за решеткой до 8 мая

10.03.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти продлил срок содержания Марии Колесниковой под стражей еще на два месяца до 8 мая.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Сегодня стало известно, что Максиму (Знаку) продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии — до 8 мая», - говорится в сообщении.

«Напомним, Максиму Знаку и Марии Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы. Они признаны политическими заключенными», - напомнили в пресс-службе.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. В настоящий момент Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти продлил срок содержания Марии Колесниковой под стражей еще на два месяца до 8 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Красного Креста – Саше Филипенко: Не хочет ругаться с писателем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by