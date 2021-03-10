Глава КГБ Беларуси готовится к скорой гражданской войне

Источник материала: АФН

КГБ Беларуси утверждает, что страна стоит на пороге гражданской войны, которая может начаться 25 марта в День воли, и пригрозил жестким ответом силовых ведомств на любые действия протестующих.

«Безусловно, обеспечим основной принцип в правосудии — это неизбежность наказания. Колебаться не будем… мы всегда начеку, спецслужбы всегда воюют, это аксиома, и мы тоже воюем. Мы на войне, мы это понимаем, мы будем выполнять свои задачи и обеспечим совместно всем силовым блоком стабильность развития нашего государства», - заявил глава КГБ Иван Тертель в эфире белорусского зомбоящика, подытоживая три озвученных им сценария развития событий 25 марта.

Как сообщалось, белорусская оппозиция подала заявку на празднование Дня воли (дата образования БНР) 25 марта с прогнозируемым числом участников до 30 тыс. человек.

«Ближайшие даты — это 25-27 марта. Связано это с так называемым Днем воли. Если ударяться в конкретику, то мы констатируем: в настоящее время за границей сложились несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб через различные фонды, финансируются ими. И на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период».

«Сценарии разрабатываются за рубежом. Причастны те лица, которые в свое время покинули нашу территорию. Он предусматривает, что крайними по этому сценарию будут известные в оппозиции лица: Костусев, Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов. Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятия, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия на улицах с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа местного граждан простых, и каких-то чрезвычайных ситуаций».

Представители оппозиции не назвали время и сбора участников акции на День воли в случае получения разрешения со стороны властей. Предположительные варианты озвучил сам Тертель.

«Предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных телеграм-каналов, провокация — столкновение с правоохранителями, возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью, людям и гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий», - предположил глава КГБ, не уточняя, о каких «третьих лицах» идет речь.

Второй сценарий, по его словам, отличается от первого лишь местом сбора - район площади Бангалор.

Третий сценарий будет развиваться в случае отказа властей предоставить разрешение на проведение акции, утверждает председатель КГБ.

«Предусматривается отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов с последующим призывом их на акции со столкновениями с правоохранителями в центре города. Ожидается, что провокации будут, возможно, со стороны третьих лиц, это повлечет негативные последствия, и на этом фоне удастся оправдать те средства, которые в эту ситуацию вложены, и спровоцировать дальнейшее обострение ситуации в стране», - заявил Тертель.

Он утверждает, что в КГБ знают «планы, каналы поступления средств, исполнителей на территории Беларуси, в том числе по домовым, микрорайонным чатам — пофамильно, кем они руководят, какие действия планируют».