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Колесниковой продлили арест до 8 мая

10.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члена президиума Координационного совета Марию Колесникову оставляют в изоляторе ещё на два месяца, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.



"Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии - до 8 мая", - говорится в сообщении. 

В штабе Бабарико напомнили, что Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет лишения свободы. Они признаны политическими заключенными. 

Член президиума Коордсовета Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Ей предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), а также  в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). 
 
 
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Члена президиума Координационного совета Марию Колесникову оставляют в изоляторе ещё на два месяца, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале...
 
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