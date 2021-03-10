Колесниковой продлили арест до 8 мая









"Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии - до 8 мая", - говорится в сообщении.





В штабе Бабарико напомнили, что Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет лишения свободы. Они признаны политическими заключенными.





Член президиума Коордсовета Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.





Ей предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).