Власти недооценили женщин как лидеров. К чему это привело?

До недавнего времени отношение общества к женщинам-политикам в Беларуси, как и многие другие культурные нормы, было таким же, как и в СССР, с его зачастую противоречивой смесью прогрессивной политики и патриархальных норм. Сегодня такие советские порядки подвергаются беспрецедентным изменениям, пишет в аналитической работе «Женщины в политике: Беларусь» старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.





Как и многие другие постсоветские страны, Беларусь унаследовала смесь прогрессивной гендерной политики, а также весьма патерналистские культурные устои. Несмотря на высокий уровень трудового участия женщин и преобладание женщин в органах государственной власти, в том числе на руководящих должностях, это мало что значило при авторитарном режиме. Так, 59% населения считали, что мужчины являются лучшими политическими лидерами. В период, когда в Беларуси не было гендерных квот в парламенте, доля женщин среди депутатов составляла лишь менее 5%. Это и является отражением патерналистских взглядов.

Что произошло в 2020 году

В 2020 году представление о том, что большинство белорусов не рассматривают женщину как политического лидера, и собственный патерналистский сексизм Лукашенко сыграли решающую роль в резком изменении политической реальности Беларуси, отмечается в работе. Лев Львовский вспоминает, как в одном из своих выступлений Лукашенко заявил, что большинство [белорусов] не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, поскольку белорусская Конституция не [адаптирована] под женщину.





Так, в начале президентской кампании все три основных кандидата от оппозиции – Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский – были мужчинами. Лукашенко сознавал их политический потенциал и широкую общественную поддержку. Поэтому Бабарико и Тихановский были арестованы, Цепкало вынудили покинуть страну.





«Это был традиционный прием в ходе президентских кампаний в Беларуси, но впервые вмешались женщины, – пишет аналитик. – Мария Колесникова, руководитель штаба Бабарико, взяла на себя ведущую роль в качестве общественного деятеля, а Вероника Цепкало стала оратором вместо мужа, который был вынужден покинуть страну».





Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского, не рассматривалась как серьезная угроза для Лукашенко из-за отсутствия политического опыта, и ей было разрешено зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты вместо мужа. Позже все три женские фигуры объединили усилия в поддержку Тихановской как кандидата, создав, как это стали позже называть, «Трио».

К чему привела недооценка женщин как лидеров?

Как считает исследователь, с большим запозданием в ходе предвыборной кампании власти начали осознавать, что Тихановская, хоть и была неискушенной в политике женщиной, начала приобретать широкую политическую поддержку. Лукашенко попытался использовать патерналистские устои в своих интересах, заявив, что «белорусская Конституция не под женщину» и что женщине не хватит сил стать хорошим лидером. Однако это только усугубило его положение, добавив к общему протестному движению протесты за права женщин.





Лев Львовский напомнил, что 9 августа Александр Лукашенко был объявлен победителем президентской гонки. Однако, по мнению ряда заслуживающих доверия источников (Chatham House; Голос), Тихановская либо выиграла выборы в первом туре, либо, по крайней мере, прошла во второй.





«Отношение к женщинам-лидерам изменилось в корне как среди широкой общественности, так и в правящей элите», – считает автор работы.





Раньше, принимая в расчет слабость женщин-лидеров и отсутствие поддержки, в политической борьбе только мужчин подвергали тюремному заключению, жестокому обращению или наказанию. Начиная с 9 августа отношение Лукашенко к женщинам-лидерам стало более серьезным. Так, Тихановская была изгнана из страны. Впоследствии Марию Колесникову также вынудили выехать из Беларуси, но она отказалась сделать это, порвала паспорт и была подвергнута тюремному заключению. Сегодня на уличных акциях протеста и в ходе публичных дебатов этих женщин, наряду с некоторыми другими женщинами-лидерами, называют среди самых известных политических деятелей Беларуси.





«Есть надежда, что эти события существенно изменят отношение населения к женщинам-политикам в будущем», – резюмировал Львовский.



