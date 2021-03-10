ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сигареты на сумму более 100 тыс. долларов нашли польские пограничники в ехавших из Беларуси ж/д составах

10.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Польские пограничники пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси

Информация об этом появилась на сайте Пограничной службы страны, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Во всех пяти случаях контрабандные табачные изделия были обнаружены при досмотре грузовых поездов, следующих из Беларуси в Польшу.

Общая стоимость конфискованного товара составила 440 тыс. злотых (более 114 тыс. долларов).
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские пограничники пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
Гол Шаранговича не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by