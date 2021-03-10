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Сигареты на сумму более 100 тыс. долларов нашли польские пограничники в ехавших из Беларуси ж/д составах
Источник материала: Партизан
Польские пограничники пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси
Информация об этом появилась на сайте Пограничной службы страны,
Во всех пяти случаях контрабандные табачные изделия были обнаружены при досмотре грузовых поездов, следующих из Беларуси в Польшу.
Общая стоимость конфискованного товара составила 440 тыс. злотых (более 114 тыс. долларов).
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Сигареты на сумму более 100 тыс. долларов нашли польские пограничники в ехавших из Беларуси ж/д составах
Польские пограничники пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси
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