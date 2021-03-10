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На суде студент признал вину, но сотрудники уверены, что пострадали не от него
Источник материала: Партизан
Начался суд над Иваном Дацишиным: студент признал вину, но сотрудники уверены, что потерпели не от него
Иван Дацишин: личный архив родителей
В суде Московского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ивана Дацишина,
Что говорит обвиняемый?
Иван Дацишин полностью признал вину. Он рассказал, что в ночь с 11 на 12 августа действительно находился на проспекте Дзержинского возле парка Павлова. Они с друзьями увидели, что возле скульптуры зубра стоят люди и решили подойти к ним. Но они не успели этого сделать: к остановке подъехал автобус, откуда начали выбегать сотрудники органов внутренних дел, люди начали разбегаться.
Через некоторое время Иван вернулся на это место: люди, которые наблюдали за задержаниями, бросали камни в автобус и сотрудников. Парень также пытался помочь и предотвратить задержания: когда автобус с людьми начал двигаться, он взял камень и бросил в сторону транспорта. Он не видел, попал ли он куда-нибудь, из-за плохого зрения. Но Иван подчеркивает, что он бросил только один камень, потому что хотел, чтобы милиция ушла и не задерживала людей.
Что говорят потерпевшие?
В деле два потерпевших: Илья Шалик и Владислав Дубков.
Они рассказали, что в тот вечер они ездили по городу и останавливались в точках массового скопления людей. Возле парка Павлова большинство людей сбежало, остальные "показывали неприличные жесты". Один человек из толпы был настроен агрессивно, держал в руке какой-то предмет. С ним он со спины подошел к сотрудникам. Шалик подошел к нему, чтобы он не нападал на его коллег, затем почувствовал удар слева по подбородку. Увидев это, коллеги пришли на помощь, начали задерживать людей. В этот момент у сотрудников полетело камни, они ушли в автобус. В результате инцидента у шарфа диагностирован перелом зуба верхней челюсти, у Дубкова — перелом пальца: он также не видел, кто бросал камни, которые, предположительно, и попали ему в ногу.
Парень, которого пытались задержать, был высокий и крепкий, не похож на обвиняемого. Иван Дацишин не был задержан, стекло в автобусе было выбито после закрытия двери. Это подтвердили оба пострадавших.
Оба потерпевших не имеют претензий к обвиняемому, извинения принимают.
Иск предъявил и "Минсктранс": ущерб в 340 рублей и 84 копейки за разбитый автобус уже выплатили.
Рассмотрение дела продолжится 17 марта в 10.30.
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Начался суд над Иваном Дацишиным: студент признал вину, но сотрудники уверены, что потерпели не от него
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