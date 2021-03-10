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В этом году березовый сок будет позже
Источник материала: Партизан
Из-за снежной и морозной зимы сокодвижение в лесах начнется позже, чем в прошлом году, поэтому любителям березового напитка придется подождать, передает
Температура воздуха опускается до минус 5-7 градусов ночью, что не позволяет начать сезон заготовки сока. К тому же в лесах еще лежит снег. Подсочка берез начнется при стабильной плюсовой температуре днем и ночью.
Напомним, год назад лесхозы начали продавать горожанам сок с 10 марта. Литр напитка стоил 20 копеек.
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Из-за снежной и морозной зимы сокодвижение в лесах начнется позже, чем в прошлом году, поэтому любителям березового напитка придется подождать, передает «Вечерний...
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