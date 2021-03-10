В этом году березовый сок будет позже









Температура воздуха опускается до минус 5-7 градусов ночью, что не позволяет начать сезон заготовки сока. К тому же в лесах еще лежит снег. Подсочка берез начнется при стабильной плюсовой температуре днем и ночью.





Напомним, год назад лесхозы начали продавать горожанам сок с 10 марта. Литр напитка стоил 20 копеек.