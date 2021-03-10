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В этом году березовый сок будет позже

10.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за снежной и морозной зимы сокодвижение в лесах начнется позже, чем в прошлом году, поэтому любителям березового напитка придется подождать, передает «Вечерний Гродно».



Температура воздуха опускается до минус 5-7 градусов ночью, что не позволяет начать сезон заготовки сока. К тому же в лесах еще лежит снег. Подсочка берез начнется при стабильной плюсовой температуре днем и ночью.

Напомним, год назад лесхозы начали продавать горожанам сок с 10 марта. Литр напитка стоил 20 копеек.
 
Теги: Гродно
 
 
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Из-за снежной и морозной зимы сокодвижение в лесах начнется позже, чем в прошлом году, поэтому любителям березового напитка придется подождать, передает «Вечерний...
 
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