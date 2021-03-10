ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После крушения самолета пилот месяц скитался в джунглях Амазонии

10.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пилот числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер в соседний Альмейрим. В Бразилии 36-летний пилот Антонио Сена выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний.


фото носит иллюстративный характер

 

Об этом пишет DailyMail.

Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.

В результате Сене пришлось 36 дней выживать в джунглях — спустя неделю после случившегося спасательные группы прекратили его поиски, так как им не удалось найти даже обломки самолета. Мужчина питался остатками провианта, которые он успел вынести с борта до пожара, а также птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти.

И только через пять недель после авиакатастрофы летчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и помогли ему спастись, пишет telegraf.by

 

“Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых — это любовь, которую я испытываю к своей семье”, — поделился Сена.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер в соседний Альмейрим. В Бразилии 36-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершено следствие по делу охотника, случайно застрелившего своего товарища в лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by