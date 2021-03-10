Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Программа реструктуризации была очень важной. Но следующая фаза трансформации, однако, потребует дальнейших действий, которые могут означать масштабирование или перепрофилирование объектов или другие изменения», — сказал в интервью Automotive News Europe президент Ford of Europe Стюарт Роули.

«По мере реструктуризации заводов по производству силовых установок будет меньше, в равной степени мы можем инвестировать в электрические компоненты», — сказал Роули.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ford планирует перепрофилировать заводы в Европе По словам главы регионального офиса, линейка моделей также может быть сокращены, поскольку автопроизводитель станет более избирательным в отношении сегментов.

Европейское подразделение Ford уже прошло двухлетнюю программу реструктуризации, в рамках которой было закрыто или продано пять заводов, в том числе 3 в России, сокращены производственные сдвиги на оставшихся заводах, а также сокращено 20% персонала, что позволит сократить финансовые потери.Конкурент Ford, бренд Renault, планирует аналогичные шаги по сокращению избыточных мощностей при сохранении рабочих мест. В ноябре Renault заявила, что превратит свой завод во Флене, Франция, в предприятие по переработке, модернизации и исследованиям.Роули сказал, что Ford of Europe может выйти из определенных сегментов легковых автомобилей в рамках своего плана продавать в Европе только автомобили с батарейным питанием, что означает, что к 2030 году он откажется от бензиновых и дизельных легковых автомобилей, включая гибриды.