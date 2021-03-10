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Ford планирует перепрофилировать заводы в Европе

10.03.2021 08:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ford планирует перепрофилировать заводы в Европе
Иллюстративное фото
Ford of Europe может еще больше сократить свои производственные мощности и может «перепрофилировать» заводы, поскольку переориентирует свой бизнес на легкие коммерческие фургоны и прибыльные сегменты автомобилей.

Европейское подразделение Ford уже прошло двухлетнюю программу реструктуризации, в рамках которой было закрыто или продано пять заводов, в том числе 3 в России, сокращены производственные сдвиги на оставшихся заводах, а также сокращено 20% персонала, что позволит сократить финансовые потери.

«Программа реструктуризации была очень важной. Но следующая фаза трансформации, однако, потребует дальнейших действий, которые могут означать масштабирование или перепрофилирование объектов или другие изменения», — сказал в интервью Automotive News Europe президент Ford of Europe Стюарт Роули.


Конкурент Ford, бренд Renault, планирует аналогичные шаги по сокращению избыточных мощностей при сохранении рабочих мест. В ноябре Renault заявила, что превратит свой завод во Флене, Франция, в предприятие по переработке, модернизации и исследованиям.

Роули сказал, что Ford of Europe может выйти из определенных сегментов легковых автомобилей в рамках своего плана продавать в Европе только автомобили с батарейным питанием, что означает, что к 2030 году он откажется от бензиновых и дизельных легковых автомобилей, включая гибриды.

«По мере реструктуризации заводов по производству силовых установок будет меньше, в равной степени мы можем инвестировать в электрические компоненты», — сказал Роули.
 
 
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По словам главы регионального офиса, линейка моделей также может быть сокращены, поскольку автопроизводитель станет более избирательным в отношении сегментов.
 
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