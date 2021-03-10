Как работает цензура в России: «Логику не ищем, ее здесь нет»

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На примере телеканала ТНТ.





— Из стендапа звезды «Камеди Клаб» Павла Воли убрали упоминание «дворца Путина» в Геленджике, — пишет телеобозреватель Слава Тарощина в Новой газете . — Означенный Воля — господин в высшей степени осторожный, верноподданнический. Упоминание дворца — просто безоценочный знак времени, но и этого оказалось достаточно.

Еще вчера сомнительную стройку века большие каналы перетирали в мельчайших подробностях, а уже сегодня на маленьком канале она вызвала ступор. Логику, напоминаю, не ищем, ее здесь нет.

Год назад «Газпром медиа», в чьем ведении находится ТНТ, возглавил Александр Жаров. До этого он служил руководителем Роскомнадзора, так что бдительности ему не занимать. Жаров уже изъял из эфира «Слугу народа» с Зеленским, забыв, что фильм крутится на разных платформах последние лет пять.

Затем обрезанию подверглись эпизоды сериала «Эпидемия». Страшную крамолу Жаров усмотрел также в шоу «Однажды в России», где засветилась пародия на Соловьева-Разбойникова.

К сожалению, это не лучшее сочинение талантливого ведущего Азамата Мусагалиева. Он давно в своей программе наблюдает за «самым выносливым патриотом России. Тот может четыре часа любить Россию в интернете, а потом еще три часа на ТВ». И все ничего, программа исправно появлялась на экране. Но тень экс-главы Роскомнадзора своими крылами накрыла и это достаточно безобидное шоу.