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Как работает цензура в России: «Логику не ищем, ее здесь нет»
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На примере телеканала ТНТ.
— Из стендапа звезды «Камеди Клаб» Павла Воли убрали упоминание «дворца Путина» в Геленджике, — пишет телеобозреватель Слава Тарощина в
Еще вчера
Год назад «Газпром медиа», в чьем ведении находится ТНТ, возглавил Александр Жаров. До этого он служил руководителем Роскомнадзора, так что бдительности ему не занимать. Жаров уже изъял из эфира «Слугу народа» с Зеленским, забыв, что фильм крутится на разных платформах последние лет пять.
Затем обрезанию подверглись эпизоды сериала «Эпидемия». Страшную крамолу Жаров усмотрел также в шоу «Однажды в России», где засветилась пародия на Соловьева-Разбойникова.
К сожалению, это не лучшее сочинение талантливого ведущего Азамата Мусагалиева. Он давно в своей программе наблюдает за «самым выносливым патриотом России. Тот может четыре часа любить Россию в интернете, а потом еще три часа на ТВ». И все ничего, программа исправно появлялась на экране. Но тень экс-главы Роскомнадзора своими крылами накрыла и это достаточно безобидное шоу.
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На примере телеканала ТНТ.
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