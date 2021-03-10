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Минчане записали мощное видео к весенним протестам
Источник материала: Хартия'97
Минчане записали мощное видео к весенним протестам
Жители микрорайона Щетовка-Автаз напомнили, зачем мы снова выходим на улицы
Жители минского микрорайона Щетовка-Автаз к весенним протестам создали видео-напоминание для тех, кто «забыл» или «устал».
Видеоролик опубликовал телеграм-канал
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Жители микрорайона Щетовка-Автаз напомнили, зачем мы снова выходим на улицы
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