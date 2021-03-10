Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали регионы Земли, которые человек покинет из-за глобального потепления 10.03.2021, 8:58

1,944

В них обитает более 40% всех землян.

Глобальное потепление погружает часть землян в невозможные для жизни условия. Так утверждают климатологи из Принстонского университета (США). Они считают, что значительная часть населения планеты может в скором времени оказаться в «потенциально смертельных условиях». В первую очередь это касается жителей тропических регионов, в которых обитает более 40 процентов всех землян, пишет «Вокруг света. Украина» .

Исследователи Принстонского университета сосредоточили свое внимание на участке между 20 градусами северной широты (линии, проходящей через Мексику, Ливию и Индию) и 20 градусами южной широты (линии, проходящей через Бразилию, Мадагаскар и северные районы Австралии).

Способность людей регулировать температуру своего тела зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Но если среднегодовая температура воздуха повысится на 1,5 °C, температура по влажному термометру превысит 35 °C. (То есть термометра, корпус которого обернут влажной тканью, помогающей имитировать способность людей охлаждать кожу за счет испарения пота).

В указанных условиях кожа человека не успевает охлаждаться. И это может привести к смертельному исходу.

Население тропических регионов может не вынести гипертермии

Команда климатологов изучила различные исторические данные, чтобы смоделировать, как изменятся экстремальные значения температуры по влажному термометру по мере того, как планета будет продолжать нагреваться.

Исследователи пришли к выводу, что даже 1 °C экстремального повышения температуры по влажному термометру «может иметь неблагоприятное воздействие на здоровье, эквивалентное повышению температуры на несколько градусов».

Из-за деятельности человека мир уже нагрелся в примерно на 1,1 °C. В Парижском климатическом соглашении правительства пообещали поддерживать температуру на уровне 1,5 °C. Однако ученые предупреждают, что этот показатель может быть нарушен в течение десятилетия.

Моджтаба Садех, эксперт по климатическим рискам в Государственном университете Бойсе (США), отметил, что теоретически ни один человек не может выдержать температуру по влажному термометру выше 35 °C. Независимо от того, сколько воды он должен выпить.

А, значит, население тропических регионов может погибнуть от перегревания: гипертермии. Это исследование является последним научным предупреждением о серьезных опасностях, связанных с глобальным потеплением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .