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Депутат Госдумы РФ: Да плевать на этого Лукашенко!

10.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Депутат Госдумы РФ: Да плевать на этого Лукашенко!

  • 10.03.2021, 8:51
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Депутат Госдумы РФ: Да плевать на этого Лукашенко!
фото: РИА НОВОСТИ

Игорь Лебедев в жестком высказывании «обнулил» диктатора.

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать избрание Виктора Лукашенко на пост руководителя Национального олимпийского комитета Беларуси.

26 февраля сын диктатора Александра Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост главы НОК. В этой должности он сменил своего отца, руководившего комитетом с 1997 года. Тем не менее МОК решил и далее не приглашать и предоставлять аккредитацию госслужащим Беларуси, в том числе Александру и Виктору Лукашенко, для посещения Олимпийских игр.

«Почему вы считаете, что нам есть дело до того, что МОК не признает Лукашенко? Лукашенко гражданин России? Нет. Н…рать, извините за грубость, признал МОК или нет.

Меня больше волнует снятие ограничений с российских спортсменов. Меня волнует, что Федерация по легкой атлетике признала 50-летний опыт употребления допинга в нашей стране. Меня волнует участие нашей страны на Олимпийских играх под флагом России и гимном.

А признали Лукашенко или нет, да плевать нам на этого Лукашенко. Чего мы за него переживаем?» — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Ирха.

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Игорь Лебедев в жестком высказывании «обнулил» диктатора.
 
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