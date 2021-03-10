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Беларусь ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Область повышенного атмосферного давления окажут влияние на погоду в республике (север затронет малоподвижный фронтальный раздел).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.
Кратковременный и мокрый снег выпадут лишь по северу страны. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в регионах:
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Область повышенного атмосферного давления окажут влияние на погоду в республике (север затронет малоподвижный фронтальный раздел).
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