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Полиция Бельгии ликвидировала крупную сеть наркоторговцев и конфисковала 17 тонн кокаина

10.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция Бельгии ликвидировала крупную сеть наркоторговцев и конфисковала 17 тонн кокаина

В Бельгии полиция по результатам масштабной операции по борьбе с наркомафией конфисковала свыше 17 тонн кокаина. Также были арестованы 48 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на федерального прокурора Бельгии Фредерика Ван Лева.

По сведениям источника, в операции были задействованы 1,5 тыс. полицейских. После 200 обысков задержали 48 человек, в ближайшее время им предъявят обвинения.

Правоохранителями было конфисковано более 17 тонн кокаина и €1,2 млн, а также контейнеры с маячками GPS, полицейская форма и 12 единиц огнестрельного оружия.

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В Бельгии полиция по результатам масштабной операции по борьбе с наркомафией конфисковала свыше 17 тонн кокаина. Также были арестованы 48 человек. Об этом...
 
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