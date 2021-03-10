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Полиция Бельгии ликвидировала крупную сеть наркоторговцев и конфисковала 17 тонн кокаина
Источник материала: ОНТ
В Бельгии полиция по результатам масштабной операции по борьбе с наркомафией конфисковала свыше 17 тонн кокаина. Также были арестованы 48 человек. Об этом
По сведениям источника, в операции были задействованы 1,5 тыс. полицейских. После 200 обысков задержали 48 человек, в ближайшее время им предъявят обвинения.
Правоохранителями было конфисковано более 17 тонн кокаина и €1,2 млн, а также контейнеры с маячками GPS, полицейская форма и 12 единиц огнестрельного оружия.
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В Бельгии полиция по результатам масштабной операции по борьбе с наркомафией конфисковала свыше 17 тонн кокаина. Также были арестованы 48 человек. Об этом...
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