ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси

10.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси

Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси.

К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части. Из запаса призовут более тысячи человек. Также проверят боеготовность техники. Напомним, внезапная проверка белорусской армии стартовала ещё в январе. Для экзамена задействованы все полигоны. Руководит маневрами исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси. Также в эти дни белорусские военные участвуют в совместном с российскими коллегами учении сил спецопераций. В Ульяновскую область прибыли «голубые береты» из Бреста. В этом году акцент тренировки – миротворческий.

Владимир Гнедчик, заместитель командира десантно-штурмовой бригады: «Цель учений – получить практику нашим командирам, потому что это несвойственная для нас задача, но, тем не менее, мы должны быть к этому готовы. Показать свою полевую выучку, на что мы способны, и перенять у командиров и штаба методы управления своими  подразделениями именно миротворческой операции». 

Второй этап пройдёт в Беларуси. Десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении. Учение – очередной этап  подготовки к главному событию года – стратегическому учению Вооруженных Сил двух стран «Запад-2021».

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси. К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болельщики подвели. КХЛ накажет минское "Динамо" за бросание посторонних предметов на лед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by