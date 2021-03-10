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Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси.
К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части. Из запаса призовут более тысячи человек. Также проверят боеготовность техники. Напомним, внезапная проверка белорусской армии стартовала ещё в январе. Для экзамена задействованы все полигоны. Руководит маневрами исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси. Также в эти дни белорусские военные участвуют в совместном с российскими коллегами учении сил спецопераций. В Ульяновскую область прибыли «голубые береты» из Бреста. В этом году акцент тренировки – миротворческий.
Второй этап пройдёт в Беларуси. Десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении. Учение – очередной этап подготовки к главному событию года – стратегическому учению Вооруженных Сил двух стран «Запад-2021».
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Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси. К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и...
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