Источник материала: ОНТ

Второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил стартовал в Беларуси.

К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части. Из запаса призовут более тысячи человек. Также проверят боеготовность техники. Напомним, внезапная проверка белорусской армии стартовала ещё в январе. Для экзамена задействованы все полигоны. Руководит маневрами исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси. Также в эти дни белорусские военные участвуют в совместном с российскими коллегами учении сил спецопераций. В Ульяновскую область прибыли «голубые береты» из Бреста. В этом году акцент тренировки – миротворческий.

Владимир Гнедчик, заместитель командира десантно-штурмовой бригады: «Цель учений – получить практику нашим командирам, потому что это несвойственная для нас задача, но, тем не менее, мы должны быть к этому готовы. Показать свою полевую выучку, на что мы способны, и перенять у командиров и штаба методы управления своими подразделениями именно миротворческой операции».

Второй этап пройдёт в Беларуси. Десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении. Учение – очередной этап подготовки к главному событию года – стратегическому учению Вооруженных Сил двух стран «Запад-2021».

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