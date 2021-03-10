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В Украине кот стал причиной смерти четырехмесячного ребенка
Источник материала: ОНТ
Кот стал причиной удушения четырехмесячного младенца в Ровненской области Украины. Об этом сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи в
Несчастный случай произошел 8 марта в городе Острог. Мать увидела младенца без признаков жизни в коляске, на лице ребенка в это время спал кот.
Медики попытались спасти малыша, проведя необходимые реанимационные мероприятия, но в все же в больнице врачи констатировали смерть. О происшествии сообщили в полицию.
Подобный случай уже происходил в декабре 2019 года в Винницкой области Украины. Тогда кот также уснул на лице 9-месячной девочки, из-за чего она задохнулась.
Фото: pixabay
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Кот стал причиной удушения четырехмесячного младенца в Ровненской области Украины. Об этом сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи в Facebook....
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