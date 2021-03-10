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Выбираем дату Дня народного единства: 10 марта – последний день голосования
Источник материала: ОНТ
На какой день в году придется новый государственный праздник? 10 марта завершается голосование за выбор даты Дня народного единства.
Предложено два варианта, и оба связаны с 1939 годом. 17 сентября, когда начался поход Красной Армии для воссоединения Восточной и Западной Беларуси. И 14 ноября, когда был принят закон, по которому Западная Беларусь вошла в состав БССР. День народного единства предлагается сделать государственным праздником, а вот когда его отмечать – проголосовать можно на сайте Всебелорусского народного собрания.
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На какой день в году придется новый государственный праздник? 10 марта завершается голосование за выбор даты Дня народного единства. Предложено два варианта, и оба...
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