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Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе за $54,2 тыс.
Источник материала: ОНТ
Принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю тапочки были проданы на аукционе за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом
Черчилль часто носил эти темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC во время своего второго срока на посту главы правительства Великобритании в период с 1951 по 1955 годы. Покупателем выступил неназванный частный коллекционер.
Оценочная стоимость тапочек Черчилля составляла £10-15 тыс.
Фото: Bellmans
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Принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю тапочки были проданы на аукционе за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом информирует аукционный дом...
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