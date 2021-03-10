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Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе за $54,2 тыс.

10.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе за ,2 тыс.

Принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю тапочки были проданы на аукционе за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом информирует аукционный дом Bellmans, расположенный в Западном Сассексе (Англия).

Черчилль часто носил эти темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC во время своего второго срока на посту главы правительства Великобритании в период с 1951 по 1955 годы. Покупателем выступил неназванный частный коллекционер.

Оценочная стоимость тапочек Черчилля составляла £10-15 тыс.

Фото: Bellmans

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Принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю тапочки были проданы на аукционе за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом информирует аукционный дом...
 
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